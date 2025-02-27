宥勝赴法院繳200萬換緩刑！發聲曝現況：努力成為更好的人

宥勝透過經紀人回應：「尊重判決，履行責任，努力成為更好的人。」（記者吳昇儒攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕宥勝（本名王宥勝）被控於2016年間對女性友人舔耳揉胸，他在二審期間公開道歉，也在庭上認罪、道歉，被高等法院判刑8月、緩刑5年，條件是判決確定後，須支付公庫200萬元。宥勝在收到判決書後，今也親自到台北地檢署繳錢，並透過經紀人回應：「尊重判決，履行責任，努力成為更好的人。」

他目前粉絲團仍有123萬人追蹤，2月就介紹了3間台灣在地小農，他自從前年6月爆出性騷擾後，工作全面停擺，拍攝的戲也被剪掉所有片段，目前投入有機農業推廣，仍有123萬人追蹤的粉絲團上，2月就介紹了3間台灣在地小農，經紀人提到他目前都以友善土地公益為主，努力回饋社會。

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宥勝性騷案爆出後，檢方循線找出3名被害人，但因為3名被害人均不願提告，因此告訴乃論的涉「性騷擾」部分檢方均不追究。不過宥勝對H女的行為，檢方認為涉嫌「強制猥褻罪」，提起公訴。一審法院將宥勝判刑8月。案件上訴第二審。

一審從未公開發言的宥勝，二審時一改先前態度，在高等法院首度開庭後公開受訪，並二度鞠躬道歉，也在法庭上對被害人道歉並認罪，請求高等法院予以輕判。

二審法官審酌，宥勝在一審判決後主動進行心理諮商、治療，且經諮商後，已深切知悉其對被害人權力型強制猥褻加害行為，且經估評後再犯風險大幅降低。因此宥勝雖未與被害人和解，但他之所以能在二審原刑度下獲得緩刑免囚，關鍵就在他主動接受並進行心理諮商、治療。

宥勝於二審時坦承犯行，法庭認定宥勝經此偵審科刑教訓後有所警惕，已達刑罰目的，原審所宣告的量刑以暫不執行為當，因此諭知緩刑5年。合議庭認為為促使宥勝深刻記取教訓，除緩刑宣告外，需在判決定讞起2年內，支付公庫200萬元，且為培養其正確性別觀念，防止再犯，還要接受檢察官指定機構完成治療處遇計畫，更不得與被害人身體、精神上接觸、騷擾、脅迫或其他不法侵害行為，讓被害人盡快回復平靜生活。

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