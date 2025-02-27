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娛樂 最新消息

梁赫群結婚11年回家沒人理 徐小可錄影突拭淚哽咽

〔記者林欣穎／台北報導〕梁赫群、徐小可主持八大《直播下班後》，將於本週日首播。首集受訪對象是場場直播創下百萬業績的知名直播主波波，在拍攝過程中，徐小可觀察到作為一個成功直播主的秘訣之一，是要喜歡跟人說話、互動，享受最直接的接觸，梁赫群卻逗趣自嘲：「相反的，我回到家只有一個人跟我講話，就是大樓管理員，他會跟我說『你老婆的包裹，你要不要簽一下』。」

梁赫群（左起）、直播主波波與徐小可合作錄製節目。（八大提供）梁赫群（左起）、直播主波波與徐小可合作錄製節目。（八大提供）

拍攝當天，現場開啟直播挑戰，波波邀請兩位主持人作為直播驚喜嘉賓，躲在鏡頭後的梁赫群對著網友賣關子，神秘地先自我介紹是「影視紅星、年輕的時候很像坤達…」見到網友留言瘋猜是許光漢，梁赫群開玩笑直呼：「差不多。」讓一旁的徐小可聽不下去，狠狠吐槽：「只有性別一樣，哪裡差不多？！」

波波（左二）寫信告白爸爸，徐小可（右一）感動落淚。（八大提供）波波（左二）寫信告白爸爸，徐小可（右一）感動落淚。（八大提供）

直播主波波首次在鏡頭前公開分享自己的心路歷程，坦言成長過程中父親的愛一直支撐著她，而她卻從未正式向父親說聲「謝謝」。藉由這次機會，她特別寫了一封信，向父親表達內心深處的感恩之情，一度讓主持人徐小可現場頻頻拭淚，哽咽說：「謝謝波波，讓我們再次看到生命最棒的地方不是只有活在當下，是用生命影響生命！」

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