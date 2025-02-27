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禁用手機！蘇打綠歌迷走不出來 柏林開唱「特別驚喜」曝光

禁用手機！蘇打綠歌迷走不出來 柏林開唱「特別驚喜」曝光蘇打綠將在柏林舉辦最新巡演。（蘇打綠有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠「二十年一刻」巡演台北站圓滿落幕，四季四面舞台震撼萬人，連續二晚沒有手機的沉浸式演唱會，更讓粉絲直呼：「走不出有蘇打綠的小巨蛋。」而台北站的新歌《Silent Angel》將於2 月28日中午十二點數位上線，團員幽默喊話：「請大家多多支持中年樂團的新歌點閱率！」

唱完小巨蛋就要到外地打拚的蘇打綠，「二十年一刻」倫敦站以及柏林站，也將於2月28日正式開賣，身為韋瓦第復刻計畫的重要城市，蘇打綠既期待又怕受傷害。

尤其首次挑戰在柏林舉辦演場會備感壓力，也力邀《冬 未了（蘇打綠版）》指揮 Bernd擔任柏林場的表演嘉賓，團員不忘拜託指揮：「麻煩你撂人來看。」

禁用手機！蘇打綠歌迷走不出來 柏林開唱「特別驚喜」曝光蘇打綠推出新歌《Silent Angel》。（蘇打綠有限公司提供）

蘇打綠也預告，柏林場將有「特別驚喜」，將邀請指揮Bernd擔任嘉賓站台，此外還有 VIP 座位的300位觀眾，可參加阿龔的「龔鈺祺——星河鋼琴手 小試身手暖場秀」暖場節目，將在演唱會前於場館內的小型演奏廳進行。

值得一提的是，蘇打綠之前曾於柏林進行場勘，親自走訪這座猶如馬戲帳篷般的獨特場館 Tempodrom（藤普杜音樂廳），團員們現場呼籲大家4月26日務必來支持，還幽默表示：「如果台下沒有人，我們就會像現在一樣冷，在台上吹風發抖。」還特別預告德國指揮Bernd會來，笑稱：「他會撂一大票人來！我們怕沒有人來，先自己撂起來。」

蘇打綠「二十年一刻」巡演熱度持續攀升，下一站將於3月8日唱響新加坡室內體育館，3月30日抵達雪梨，4月2日前往墨爾本；倫敦與柏林兩站同步於2月28日開賣，至於備受矚目的5月29日東京站日本武道館，作為蘇打綠二十歲的壓軸時刻，售票資訊也即將公開。

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