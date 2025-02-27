被認證「詛咒人」！台南Josh發業配文 網笑喊：業者心臟很強

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊近日在「WBCQ」世界棒球經典賽資格賽戰勝西班牙，成功拿下最後一張門票挺進正賽，一向被視為「反指標」的網紅YouTuber「台南Josh」，也引起WBC主播關注，甚至認證他是「詛咒人」。昨日「台南Josh」分享一則超市業者新開門市的業配文，引發網友笑喊業者太勇敢，直呼「這麼勇的嗎」、「要去的快點去…不然可能沒辦法保證會撐多久」。

台灣隊近日在「WBCQ」世界棒球經典賽資格賽戰勝西班牙，成功拿下最後一張門票挺進正賽，一向被視為「反指標」的網紅YouTuber「台南Josh」也引起WBC主播關注，甚至認證他是「詛咒人」。（圖擷自臉書）

台灣隊25日在世界棒球經典賽資格賽以6比3戰勝西班牙，全台球迷為了贏球各使神通，被視為「反指標」的「台南Josh」也特地披上西班牙國旗，並用紅色和黃色膠帶，自製成西班牙國旗的樣子貼在臉上，在台灣隊勝出後網友也紛紛感謝他「作法」，就連WBC主播也特別介紹，「如果他幫你加油，你那隊就會輸」。

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昨日「台南Josh」在社群分享一則業配文，為台南第6間家樂福超市宣傳，不過發文底下不少網友紛紛歪樓，笑喊「家樂福是強心臟喔」、「保重」、「我看家樂福是不懂喔」、「家樂福，聽說你很勇喔」、「看下個月家樂福營業額會掉多少」、「人家才剛開幕QQ」等。

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