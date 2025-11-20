震撼！TWICE開唱前兩天 彩瑛患「迷走神經性昏厥」將缺席高雄演出

彩瑛被診斷出「迷走神經性昏厥」，需停工至年底。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE將於週六、週日首次唱進高雄世運主場館，不料就在開唱前兩天，JYP娛樂突發公告，宣布成員彩瑛（CHAEYOUNG）健康亮紅燈，近期被診斷出「迷走神經性昏厥」，因此確定無法參與高雄場演出。

公司表示，彩瑛近期被診斷出「迷走神經性昏厥」，並在醫療團隊的建議下需要一段時間休養。在與醫師團隊深度討論後，一致認為彩瑛需要更多時間恢復，「因此，她將暫時中斷年內的所有行程，把健康與休息放在第一位。」

JYP娛樂稍早公告，證實彩瑛健康亮紅燈，將缺席本次高雄巡演。（翻攝自X）

聲明指出，依照健康優先為原則，彩瑛接下來僅會有限度地參與部分行程，也可能無法出席某些活動，確定彩瑛將無法參與本次世界巡演在高雄、香港與曼谷的站次。

據知，彩瑛本人對此深感失望，並再次向無法在10月之後參加粉絲活動及「THIS IS FOR」世界巡迴行程的粉絲們致上最真誠的歉意；JYP也稱，會全力協助彩瑛充分休息，期待她徹底康復、健康回歸。

消息傳出後，部分粉絲憂心「公司讓藝人忙成這樣，為何不減工作量？」，也有網友發現這和泫雅同樣症狀，「不見面沒關係，但一定要健健康康」，希望她早日康復。

