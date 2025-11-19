自由電子報
娛樂 最新消息

籃籃親回胡瓜「意外碰胸」真相 遭小禎爆熱戀ing...她這樣說

《綜藝大集合》日前錄影時，胡瓜在進行「坐氣球」遊戲中不慎碰觸助理主持籃籃胸部，引發外界熱烈討論。（資料照，民視提供）《綜藝大集合》日前錄影時，胡瓜在進行「坐氣球」遊戲中不慎碰觸助理主持籃籃胸部，引發外界熱烈討論。（資料照，民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》日前錄影時，胡瓜在進行「坐氣球」遊戲中不慎碰觸助理主持籃籃胸部，引發外界熱烈討論。節目組事後火速澄清為遊戲中常見的意外接觸，但仍引起關注。今籃籃透過經紀公司首次正式回應，強調確屬遊戲中的意外，並在同場受訪中意外被捲入「戀情曝光」風波。面對小禎稍早受訪時脫口「籃籃男友」一事，她親自澄清目前確實是單身，將兩大爭議一次講清楚。

對於錄影時的肢體碰觸事件，籃籃表示並未感到不舒服，也強調當下完全沒注意到：「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」

小禎稍早出席活動受訪。（記者陳奕全攝）小禎稍早出席活動受訪。（記者陳奕全攝）

此外，小禎稍早出席活動受訪時談到此事，意外提到「籃籃男友」，讓從未公開戀情的籃籃竟間接被「爆料」。記者再三確認，小禎驚訝喊：「不是嗎？」得知籃籃尚未公開後，她甚至一度愣住，只留下「掰」轉身離場。

籃籃事後也透過經紀公司澄清戀情狀態：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身。」一句「單身」直接劃下句點。

