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館長進軍SWAG 4場色色直播大放送

館長證實將在成人平台SWAG直播。（翻攝自館長惡名昭彰YouTube）館長證實將在成人平台SWAG直播。（翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂26日在臉書發文爆料「聽說辣個3cm的男人，要進軍SWAG了！」消息一出，網友立刻聯想是「館長」陳之漢，昨晚館長在直播證實此事，透露預計3月起將在SWAG進行4場直播，更打趣表示要爭取青鳥支持，「我故意接的，想說民進黨都愛這一味。」

透過直播放送，館長表示其實去年早與SWAG簽約，但只是直播，身邊會安排美女，他強調：「當然沒有拍A片。」並透露SWAG問他有無興趣接工商進行「色色直播」，對此，他也同意這項合作，表示會嘗試安排4場當試金石。

直播中，館長自稱從來不討厭色情產業，他堅定表示：「我認為有他們存在，世界會變得更和平，你不敢講我來講，大家變得更紳士了。」

陳沂是在昨天透過臉書搶先PO文爆料：「聽說辣個3cm的男人，要進軍SWAG了！！！身體力行告訴你們，他不是只會嘴巴干拎孃。」並在留言區補充，「重量級新人，四千年一遇3cm

貼文曝光後，立刻掀起熱議，大批網友湧入留言區猜測，應該指的就是館長，也有許多網友瘋狂敲碗兩人合作，你們會合體嗎」、「考慮合拍嗎「期待跟陳沂連動合作」。

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