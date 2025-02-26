余祥銓國外留學超強發電機 驚吐和彭于晏double date

余祥銓坦承留學期間惹過不少事。（中天綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《同學來了》明（27日）晚9點播出「出國留學猶如放飛之鳥，國外發生的『這些事』，他們爸媽都還不知道」，藝人余祥銓國中時突然被家人送出國，到了國外不僅異性緣超好，那時彭于晏還是他學長，「那時候他跟妹妹在一起，我跟姊姊在一起，所以我們有一起出去約會過。」

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余祥銓也坦承在留學期間惹過不少事：「那時候認識不好的朋友加入幫派，有個男生一直煩我女友，我跟他講，他突然就打了我一下，然後就開始互相嗆聲撂人，那時候來了1、2百個人來幫我，蠻有面子的，可是我現在當爸爸了，我就在考慮到底要不要送女兒出國。」

鹿希派曾入境美國海關時出了狀況。（中天綜合台提供）

鹿希派則在入境美國海關時出了狀況：「我沒帶到留學簽證，過海關就被關到小黑屋，3個鐘頭後又被抓到偵訊室銬起來，我一直解釋我是大學生，國土安全局的人就把配槍放在桌上說『我覺得你在屁話我』。」在場來賓聽了都很好奇最後怎麼解決，鹿希派接著說：「他把我的護照沒收，跟我簽了一個契約，要我3天內申請到在學證明，他當時還說『如果你3天之內沒回到這裡，我會獵殺你』。」

此話一出，讓同樣把兒子送到美國留學的崔佩儀很緊張：「貝克宇很喜歡音樂，他想去國外看一看，但我覺得他想去的主要原因是他是獨子，我的關注都在他身上，讓他壓力很大。」而她還想到另一個可能的原因：「他上節目拿到獎金請同學吃飯，結果就被周刊拍成封面，標題還寫『開媽媽名車把妹』，那個女孩子從此不跟貝克宇來往，他很受傷，想說到國外沒人認識他，可以過自己的生活。」

筱筱則在遊學期間遇到恐怖情人：「畢業後我找到紐約的工作，當時男友決定去大陸工作，他每天狂打電話給我，某天他突然說『我幫妳把房子退掉了，妳來吧』，我就去上海了。」以為遇到真愛的她，完全沒料到對方的行為會越來越可怕：「他覺得我會在他工作時出去玩，就用各種方法不讓我出門，放一個監控24小時監視我，只要叫我，我就要回答，不然他會馬上衝回家。」

而狀況持續了半年，筱筱才找到機會逃離對方：「有天我在台北跟朋友吃飯，他就在路中間等我，在路上跟我下跪道歉，原來他串通我朋友，也因為這樣我以為他真的很愛我，我又跟著他回去了。」

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