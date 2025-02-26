晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿沁決裂Ｆ.Ｉ.Ｒ.改編成劇？親客串演完2集就領便當

阿沁決裂Ｆ.Ｉ.Ｒ.改編成劇？親客串演完2集就領便當全新獨家音樂戲劇《我們的愛：逝青春》舉辦媒體發佈會。（九日影業集團提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕斥資千萬打造的音樂偶像微短劇《我們的愛：逝青春》，取材自阿沁去年發行的自傳，阿沁這回協同新世代參與前導片創作，演員金志遙、楊婷婭、原子少年小潘、唐立杰、女團PINK FUN成員心平、巧瑜、啦啦隊女孩群群等今（26）出席媒體發佈會。

《我們的愛：逝青春》由（左起）麥語彤、小潘、巧瑜、心平共同主演。（九日影業集團提供）《我們的愛：逝青春》由（左起）麥語彤、小潘、巧瑜、心平共同主演。（九日影業集團提供）

（左起）FIF執行長 IAN 李軒易、監製及配樂音樂阿沁、金志遙、導演九日執行長 Danny出席全新獨家音樂戲劇《我們的愛：逝青春》媒體發佈會。（九日影業集團提供）（左起）FIF執行長 IAN 李軒易、監製及配樂音樂阿沁、金志遙、導演九日執行長 Danny出席全新獨家音樂戲劇《我們的愛：逝青春》媒體發佈會。（九日影業集團提供）

短劇前導片由原子少年2的小潘、女團PINK FUN成員心平及民雄鬼屋主演麥語彤演出，阿沁軋一角演出唱片公司老闆，不過演完兩集就會領便當，回歸音樂本業，他也透露，秘密創作近50首新歌，透過戲劇將結合更多新人演員歌手呈現。

《我們的愛：逝青春》不只是阿沁個人音樂自傳衍伸的IP劇集，更是華語音樂與亞洲音樂市場1998-2025的縮影。（九日影業集團提供）《我們的愛：逝青春》不只是阿沁個人音樂自傳衍伸的IP劇集，更是華語音樂與亞洲音樂市場1998-2025的縮影。（九日影業集團提供）

阿沁被問其中角色是否取材他的前任Faye？他笑說：「我就知道你們要問這種東西！沒有，我會直接找她演了。」

小潘直呼拍攝本片很像開掛人生；心平則突破女團微甜形象，演出霸道女偶像；麥語彤表示這次演出與拍電影感受不同，是另一種挑戰。而《我們的愛：逝青春》將由導師金志遙主導面試，私下和羅志祥私交甚篤的他，被問到會不會找來昔日師弟客串演出？金志遙表示：「我跟他的友情無價，我相信我一句話，他一定會到。」

相關新聞：F.I.R前主唱「Faye」詹雯婷涉誣告陳建寧 台北地院判無罪

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中