阿沁決裂Ｆ.Ｉ.Ｒ.改編成劇？親客串演完2集就領便當

全新獨家音樂戲劇《我們的愛：逝青春》舉辦媒體發佈會。（九日影業集團提供）



〔記者傅茗渝／台北報導〕斥資千萬打造的音樂偶像微短劇《我們的愛：逝青春》，取材自阿沁去年發行的自傳，阿沁這回協同新世代參與前導片創作，演員金志遙、楊婷婭、原子少年小潘、唐立杰、女團PINK FUN成員心平、巧瑜、啦啦隊女孩群群等今（26）出席媒體發佈會。

《我們的愛：逝青春》由（左起）麥語彤、小潘、巧瑜、心平共同主演。（九日影業集團提供）

（左起）FIF執行長 IAN 李軒易、監製及配樂音樂阿沁、金志遙、導演九日執行長 Danny出席全新獨家音樂戲劇《我們的愛：逝青春》媒體發佈會。（九日影業集團提供）

短劇前導片由原子少年2的小潘、女團PINK FUN成員心平及民雄鬼屋主演麥語彤演出，阿沁軋一角演出唱片公司老闆，不過演完兩集就會領便當，回歸音樂本業，他也透露，秘密創作近50首新歌，透過戲劇將結合更多新人演員歌手呈現。

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《我們的愛：逝青春》不只是阿沁個人音樂自傳衍伸的IP劇集，更是華語音樂與亞洲音樂市場1998-2025的縮影。（九日影業集團提供）

阿沁被問其中角色是否取材他的前任Faye？他笑說：「我就知道你們要問這種東西！沒有，我會直接找她演了。」

小潘直呼拍攝本片很像開掛人生；心平則突破女團微甜形象，演出霸道女偶像；麥語彤表示這次演出與拍電影感受不同，是另一種挑戰。而《我們的愛：逝青春》將由導師金志遙主導面試，私下和羅志祥私交甚篤的他，被問到會不會找來昔日師弟客串演出？金志遙表示：「我跟他的友情無價，我相信我一句話，他一定會到。」

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