汪小菲被大S聲請強制執行750萬債權案明開庭 高院臨時取消了

大S生前與汪小菲育有一對兒女。（翻攝自微博）

〔記者楊國文／台北報導〕剛去世的藝人「大S」徐熙媛以前夫汪小菲未履行離婚協議，尚積欠2名未成年子女定期定額扶養費新台幣750萬元未支付，向法院聲請強制執行汪的750萬元債權，汪小菲不服，提起「債務人異議之訴」，台北地院判決駁回，汪不服，提起上訴，高等法院曾多次開庭，並一度進行調解，高院原排訂明天（27）上午召開準備庭審理，傳喚徐熙媛、汪小菲，由於大S離世，此庭期突然取消。

高院今指出，由於一造當事人大S死亡，尚待其繼承人包括丈夫具俊曄等人，或其他依法令應續行訴訟的人承受訴訟，因此才取消明天的庭期。

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大S突然離世，因此庭期取消。（翻攝自IG）

大S 2022年指控，前夫汪小菲原本承諾，離婚後每月支付2名未成年子女扶養費100萬元，但汪卻未完全履行離婚協議，尚有750萬元的扶養費未支付，因此向台北地院聲請強制執行對汪的750萬元債權，已獲裁准。

汪小菲不滿，主張他並未違反調解筆錄的給付義務，徐熙媛不得向法院聲請對他強制執行新台幣750萬元的債權，因此提起「起債務人異議之訴」，並聲請停止執行。北院裁定汪小菲提供165萬元後，在訴訟程序終止前，可聲請暫時停止強制執行。

台北地院以不公開審理方式進行，徐熙媛和汪小菲均未出庭，由兩造律師代表陳述意見，台北地院審理後，判決駁回。汪不服，上訴高等法院。

高院審理以來，召開多次調解庭、準備庭訊，原訂本月27日上午10時30分開庭，傳喚大S、汪小菲出庭，由於大S突然離世，故暫時取消此庭期，另訂庭期。

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