金馬影后陳淑芳「愛守護」植物人 代言創世愛心大使募捐

金馬影后陳淑芳擔任創世基金會愛心大使，因此缺席初中同學會，說明緣由後，獲得同學愛心紅包響應，出席記者會活動，當場將善款轉交給創世，也呼籲大眾共同守護植物人。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕金馬影后陳淑芳雖85歲，仍努力保養健康，只因她仍有未竟之事，深感台灣邁入超高齡社會，希望發揮影響力幫助更多人，今年擔任創世基金會愛心大使，向每月聚會的初中同學說明缺席緣由後，今（26日）拿著同學善款轉交給創世，號召眾人募捐植物人照護經費。

陳淑芳認為，自己年紀也大，但能做盡量做，但覺得自己力量不夠，需要眾人支持，代言創世公益影片時，也親自到訪受助家庭，看著30幾歲的唐氏症患者臥床，全身瘦到皮包骨，其母親年紀也大，照顧吃力，「真的很心酸且不捨」，將故事轉述給每月固定聚會的初中同學，大家也紛紛捐出善款，更希望社會大眾「100元、1萬元都不嫌多嫌少」，共同支持植物人安養照護服務。

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創世基金會邀請金馬影后陳淑芳（右2）擔任愛心大使，企業家林楊晉（右1）也響應募捐環保尿布，齊聚眾人愛心，受護植物人家庭。（記者吳柏軒攝）

陳淑芳更分享，超高齡社會下，大家要照顧好身體，否則淪為被照顧對象，不只自己難受，晚輩也累；陳說過去健康檢查被醫生說「水喝太少」，如今特別注重保養，每天喝2千毫升的水，吃足5種蔬果，也吃橄欖油、五穀米、黑芝麻等，加上其他保健食品等，希望保養好身體，持續做更多的事。

企業家林陽晉則與創世紀愛心聯盟一起捐贈環保尿布給創世，做愛心之餘也永續愛地球，他回憶接獲消息時剛與陳淑芳籌措善款給台東社會局，但仍持續努力募捐，更獲得金鐘獎名主持人徐乃麟、藝人徐若瑄兩位好友力挺，1天內籌得40萬元愛心。

創世基金會「愛．守護」活動邀請金馬影后陳淑芳等人做愛心，盼眾人關懷植物人與其家庭，支持創世花蓮建院與嘉義擴院。（記者吳柏軒攝）

今台北市百齡國小附幼的小朋友也出席響應創世「愛．守護」活動，唱跳展現活力與童趣；創世公關社資部主任吳昭芬拿感謝狀給陳淑芳時，陳更直言「下次不要裱框，把錢省下來！」充分展現任何愛心資源都不遺漏的心意。

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