晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬影后陳淑芳「愛守護」植物人 代言創世愛心大使募捐

金馬影后陳淑芳擔任創世基金會愛心大使，因此缺席初中同學會，說明緣由後，獲得同學愛心紅包響應，出席記者會活動，當場將善款轉交給創世，也呼籲大眾共同守護植物人。（記者吳柏軒攝）金馬影后陳淑芳擔任創世基金會愛心大使，因此缺席初中同學會，說明緣由後，獲得同學愛心紅包響應，出席記者會活動，當場將善款轉交給創世，也呼籲大眾共同守護植物人。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕金馬影后陳淑芳雖85歲，仍努力保養健康，只因她仍有未竟之事，深感台灣邁入超高齡社會，希望發揮影響力幫助更多人，今年擔任創世基金會愛心大使，向每月聚會的初中同學說明缺席緣由後，今（26日）拿著同學善款轉交給創世，號召眾人募捐植物人照護經費。

陳淑芳認為，自己年紀也大，但能做盡量做，但覺得自己力量不夠，需要眾人支持，代言創世公益影片時，也親自到訪受助家庭，看著30幾歲的唐氏症患者臥床，全身瘦到皮包骨，其母親年紀也大，照顧吃力，「真的很心酸且不捨」，將故事轉述給每月固定聚會的初中同學，大家也紛紛捐出善款，更希望社會大眾「100元、1萬元都不嫌多嫌少」，共同支持植物人安養照護服務。

創世基金會邀請金馬影后陳淑芳（右2）擔任愛心大使，企業家林楊晉（右1）也響應募捐環保尿布，齊聚眾人愛心，受護植物人家庭。（記者吳柏軒攝）創世基金會邀請金馬影后陳淑芳（右2）擔任愛心大使，企業家林楊晉（右1）也響應募捐環保尿布，齊聚眾人愛心，受護植物人家庭。（記者吳柏軒攝）

陳淑芳更分享，超高齡社會下，大家要照顧好身體，否則淪為被照顧對象，不只自己難受，晚輩也累；陳說過去健康檢查被醫生說「水喝太少」，如今特別注重保養，每天喝2千毫升的水，吃足5種蔬果，也吃橄欖油、五穀米、黑芝麻等，加上其他保健食品等，希望保養好身體，持續做更多的事。

企業家林陽晉則與創世紀愛心聯盟一起捐贈環保尿布給創世，做愛心之餘也永續愛地球，他回憶接獲消息時剛與陳淑芳籌措善款給台東社會局，但仍持續努力募捐，更獲得金鐘獎名主持人徐乃麟、藝人徐若瑄兩位好友力挺，1天內籌得40萬元愛心。

創世基金會「愛．守護」活動邀請金馬影后陳淑芳等人做愛心，盼眾人關懷植物人與其家庭，支持創世花蓮建院與嘉義擴院。（記者吳柏軒攝）創世基金會「愛．守護」活動邀請金馬影后陳淑芳等人做愛心，盼眾人關懷植物人與其家庭，支持創世花蓮建院與嘉義擴院。（記者吳柏軒攝）

今台北市百齡國小附幼的小朋友也出席響應創世「愛．守護」活動，唱跳展現活力與童趣；創世公關社資部主任吳昭芬拿感謝狀給陳淑芳時，陳更直言「下次不要裱框，把錢省下來！」充分展現任何愛心資源都不遺漏的心意。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中