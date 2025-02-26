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經典賽》陳傑憲賽後哭了！ 愛妻心疼「不累嗎」 5字回答展愛國心

「台灣隊長」陳傑憲賽後流淚。（資料照）「台灣隊長」陳傑憲賽後流淚。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊昨（25日）在WBC資格賽以6：3復仇西班牙成功，順利獲得2026年正賽門票，「台灣隊長」陳傑憲對此感觸良多，直言壓力很大，比賽結束瞬間因為壓力而掉淚。賽後，他的愛妻綺綺透露，曾問過對方「你不累嗎」，而另一半的回答讓她感到光榮又心疼。

綺綺昨天賽後於IG限時動態分享，自己曾問過陳傑憲，「你不累嗎」，而老公堅定回應5個字，「國家需要我」，讓她感到心疼又光榮。她也感動大讚陳傑憲，「辛苦了，終於放下此重擔，你是最棒的！」

陳傑憲與綺綺經常於社群公開放閃。（翻攝自IG）陳傑憲與綺綺經常於社群公開放閃。（翻攝自IG）

相關新聞：WBCQ》壓力大到掉淚 台灣隊長坦言辛苦

陳傑憲賽後受訪表示，「壓力真的很大，因為輸了什麼都沒了。我們球員在球場上的壓力真的很大，希望全台灣的球迷能給予年輕選手鼓勵，而不是謾罵。我很感謝我們的年輕球員，他們終於做到了。」

對於一路支持的球迷，陳傑憲感慨，「從12強到這次資格賽，短短幾個月的時間，球迷們一直陪伴著我們。每場比賽觀眾滿滿，電視前的球迷也是很大的力量。其實賽後我看到球迷流淚，不是因為贏球，而是因為他們在我們低潮的時候依然支持著我們。我真的很感謝，也希望未來球迷能夠繼續支持這些好手們。」

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