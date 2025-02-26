開第一槍！遏止演唱會黃牛歪風 北市府推小巨蛋實名制場租85折

〔記者甘孟霖／台北報導〕演唱會經濟正夯，不過每有大咖開唱黃牛亂象總隨之而來，台北市政府為此推動「台北小巨蛋主場館鼓勵售票活動實名制提供場租優惠方案」，今年於小巨蛋舉辦售票活動採用實名制購票及入場主辦單位，減收15%活動日場地使用費，為地方政府對實名制提供補助首例。

為遏止黃牛歪風，台北市推出優惠方案，今年於台北小巨蛋實施實名制的主辦單位，可減收15%活動日場地使用費。圖為上週末蘇打綠小巨蛋演唱會。（記者甘孟霖攝）

台北市文化局表示，未落實黃牛防治跨局處成立「黃牛防治專案小組」，加強打擊不法黃牛行為，考量採行實名制售票的演唱會在遏制黃牛行為上有顯著成效，為加強鼓勵演唱會主辦單位採取實名制，增加主辦單位共同防治黃牛意願，因此推行此方案。

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文化局說明，以單一場次演唱會而言，活動日場地使用費為每場門票收入依比例計算，最低為每場52萬5000元，最高每場189萬元，如採實名制，則每日可減免主辦單位至少7萬8750元、最高28萬3500元場租；此實名制場租優惠方案自即日起至今年底，同時追溯適用今年度採用實名制的演唱會活動，場租優惠方案相關細節可洽小巨蛋管理單位台北大眾捷運股份有限公司。

文化局補充，截至今年2月25日，該局針對售票黃牛案件已查獲並依法裁罰案件共57件，單一案件最高罰金達264萬6000元，預計累計裁罰金額超過1429萬元；其中，今年1至2月已裁罰25件，裁罰金額高達1120萬元。提醒民眾切勿有利用藝文票券加價轉售而賺錢心態，不僅觸犯法令，還將面臨原票價10倍到50倍的裁罰金額，目前被裁罰案例多是初次犯法的年輕民眾，被裁罰時多懊悔不已；民眾如發現疑似黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區，（https://noscalper.moc.gov.tw/）檢舉，具名檢舉且查證屬實者，可依裁處罰鍰20%發放檢舉獎金，最高獎金可達10萬元。

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