台灣挺進經典賽！賈永婕101點燈助攻奏效「真的很神」

賈永婕昨晚在101大樓點燈為台灣隊應援。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「WBCQ」世界棒球經典賽資格賽，台灣隊昨（25日）以6比3戰勝西班牙，成功擒下最後一張門票挺進WBC正賽。台北101董事長賈永婕不僅赴現場觀賽，此前為讓台灣隊得以求勝晉級，更在台北101大樓外點燈應援，如今捷報傳出不僅振奮民心，也讓她開心直喊「真的很神！」

台灣終場以6比3擊退西班牙，順利打進明年的世界棒球經典賽，賈永婕攜夫帶子赴台北大巨蛋觀賽支持，結束後也不忘開直播與粉絲們分享喜悅，難掩激動情緒興奮直喊「我們今天有點燈喔，真的很神餒，是神燈！」她坦言當然要歸功於厲害的台灣隊，但下秒卻又調皮說「可是我偏偏就要說是我們101的神燈！」就連一旁經過的民眾也發聲附和。

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賈永婕昨步出賽場後開直播與粉絲分享喜悅。（翻攝自臉書）

針對有網友許願「希望以後重要比賽都要點燈」賈永婕也颯爽回應「OK！也希望大家能夠多多支持！」此時，有路過民眾給予盛讚「賈董很盡責在宣傳！」對此，賈永婕也開心回應「因為我很爽，我覺得點燈就贏了，我真的覺得我跟中華隊有默契！」許多網友也紛紛表示贊同「光明燈真的奏效了！」、「謝謝妳這麼愛台灣！」、「謝謝101謝謝賈董」、「點燈真的很有用！」。

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