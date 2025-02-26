晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣挺進經典賽！賈永婕101點燈助攻奏效「真的很神」

賈永婕昨晚在101大樓點燈為台灣隊應援。（組合照，翻攝自臉書）賈永婕昨晚在101大樓點燈為台灣隊應援。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「WBCQ」世界棒球經典賽資格賽，台灣隊昨（25日）以6比3戰勝西班牙，成功擒下最後一張門票挺進WBC正賽。台北101董事長賈永婕不僅赴現場觀賽，此前為讓台灣隊得以求勝晉級，更在台北101大樓外點燈應援，如今捷報傳出不僅振奮民心，也讓她開心直喊「真的很神！」

台灣終場以6比3擊退西班牙，順利打進明年的世界棒球經典賽，賈永婕攜夫帶子赴台北大巨蛋觀賽支持，結束後也不忘開直播與粉絲們分享喜悅，難掩激動情緒興奮直喊「我們今天有點燈喔，真的很神餒，是神燈！」她坦言當然要歸功於厲害的台灣隊，但下秒卻又調皮說「可是我偏偏就要說是我們101的神燈！」就連一旁經過的民眾也發聲附和。

賈永婕昨步出賽場後開直播與粉絲分享喜悅。（翻攝自臉書）賈永婕昨步出賽場後開直播與粉絲分享喜悅。（翻攝自臉書）

針對有網友許願「希望以後重要比賽都要點燈」賈永婕也颯爽回應「OK！也希望大家能夠多多支持！」此時，有路過民眾給予盛讚「賈董很盡責在宣傳！」對此，賈永婕也開心回應「因為我很爽，我覺得點燈就贏了，我真的覺得我跟中華隊有默契！」許多網友也紛紛表示贊同「光明燈真的奏效了！」、「謝謝妳這麼愛台灣！」、「謝謝101謝謝賈董」、「點燈真的很有用！」

相關新聞：經典賽》台灣隊大戰西班牙 台南棒球場湧上千人應援

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中