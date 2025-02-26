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泰國降頭版《​黑暗榮耀》將登台！BNK48前隊長黑化成復仇女王

泰國人氣女團BNK48的前隊長丘普朗阿瑞昆在《邪降女帝》化身復仇巫蠱姬。（威視提供）泰國人氣女團BNK48的前隊長丘普朗阿瑞昆在《邪降女帝》化身復仇巫蠱姬。（威視提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國恐怖電影《邪降女帝》邀請泰國女團「BNK48」出身的人氣女星丘普朗阿瑞昆（Cherprang Areekul）飾演靈魂要角潘娜，這次她顛覆清純偶像形象，化身為施展惡毒降頭術的復仇女王，判若兩人的黑化演技令人驚嘆。

《邪降女帝》結合恐怖降頭術與復仇元素，講述丘普朗飾演的女主角自幼受村民排擠，長大後遭同學霸凌，最終覺醒，並以強大的巫蠱降頭術展開殘酷復仇的故事，正好劇情巧撞宋慧喬的《黑暗榮耀》，因此有「降頭版《​黑暗榮耀》」之稱。

丘普朗出身自泰國人氣女團BNK48的初代成員兼總隊長，清新脫俗的氣質圈粉無數。（翻攝自IG）丘普朗出身自泰國人氣女團BNK48的初代成員兼總隊長，清新脫俗的氣質圈粉無數。（翻攝自IG）

預告中，丘普朗一改過往清新形象，展現出如女帝般的強大氣場與凌厲眼神，她的扮相與20年前飾演「潘老師」的娜帕克帕發納克普拉西特極為神似，尤其帶著笑意折斷他人腳趾的驚悚畫面，獲讚「神選角」。

28歲的丘普朗為泰國人氣女團BNK48的初代成員兼總隊長，2018年在第一屆選拔中勇奪冠軍，成為團體的靈魂人物。2023年正式從BNK48畢業，近年來積極轉戰影視圈，挑戰多元戲路。《邪降女帝》3月7日在台上映。

相關新聞：泰國老僧遭「降頭」纏身！《邪降女帝》斷頭雕像毛骨悚然

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