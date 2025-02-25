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消失多年！61歲黃小琥驚爆身體出狀況 露面回應了

黃小琥露面宣傳，終於鬆口近況。（大大娛樂提供）黃小琥露面宣傳，終於鬆口近況。（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕61歲的滅絕師太黃小琥消失幕前多時，今（25日）終於現身記者會，她在台上透過QA回應記者提問，坦言與德籍男友情逝後陷入低潮，就連身體都出了狀況。

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黃小琥認了與老外男友分手情關難過，隔年經紀人離開，家裡也空了，外面事業夥伴也離去，花了很長時間了解為何會變成這樣。

黃小琥透露，她消失這些年，都在修身養性、尋找自己，也花了很長時間獨處，認為這件事非常重要。

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而在人生最低潮，黃小琥曾趴在家裡的地板上喊「不想唱了」、「我為什麼要唱」，直到後來重聽了自己的歌，歷經休息重新整理自己的狀態，終於決定再出發，告訴自己「我很棒」。

黃小琥也訴說近來的心境，發現以前太在意旁人的看法，「當然也不是說，我沒有選擇，但就是旁邊的人、親近的人，說要來幹嘛就幹嘛。」

黃小琥努力調整自己的身體狀況。（大大娛樂提供）黃小琥努力調整自己的身體狀況。（大大娛樂提供）

至於這幾年身體出了什麼狀況，黃小琥表示，「這是我的個人隱私」，現在的她很努力照顧自己的身心靈，準備好了就該浮出水面，自信稱「這是我的價值。」

黃小琥相隔7年舉辦醉心巡演，「琥·嚮世界巡迴演唱會」6月21日在台北流行音樂中心開唱，7月5日移師高雄流行音樂中心舉辦，門票今天開賣，購票可洽年代售票。

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