林志穎被捕捉「大巨蛋看球」 曬30年前嫩照揭露愛棒球原因

林志穎在大巨蛋現場被攝影機捕捉到開心畫面。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕50歲林志穎23日現身台北大巨蛋觀賞WBCQ世界棒球經典賽資格賽台灣對尼加拉瓜賽事，還被攝影機捕捉到他在現場加油的畫面，讓粉絲興奮喊：「看球也能見到神獸級的人物！」而他也分享1994年主演電影《笑林小子》海報，以及同年參加「明星棒球隊」投球的照片，顯示自己與棒球之間的緣分不淺。

林志穎分享1994年主演電影《笑林小子》海報，以及同年參加「明星棒球隊」投球的照片，顯見和棒球緣分之深。（翻攝自IG）

他表示：「有人問我為什麼喜歡棒球？戲裡演過+參加過明星棒球隊，跟背號40號追著洋基。」他過去演過朱延平執導的《笑林小子》，在片中飾演熱愛棒球的主角「皮少庭」，片中有棒球比賽橋段，電影以大量武術動作與幽默搞笑橋段為主，深受觀眾喜愛。

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林志穎到大巨蛋觀賞球賽。（翻攝自IG）

另外，林志穎於1994年加入由澎恰恰號召成立的「明星棒球隊」，「明星棒球隊」於1992年成立，成員包括胡瓜、陽帆、童安格、趙傳等藝人，並分為「黑豹」和「花豹」兩隊，由豬哥亮和余天分別擔任領隊，林志穎的加入為球隊增添年輕活力，他與其他人一同練習、比賽，並多次舉辦慈善賽事。

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