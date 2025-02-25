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徐若瑄深夜連發黑白照粉絲憂心 硬撐：沒問題！

徐若瑄一直給人堅強、甜美的感覺。（翻攝自IG）徐若瑄一直給人堅強、甜美的感覺。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「Vivian」徐若瑄從女子團體「少女隊」出道，她在演藝圈35年，始終保持甜美笑容與正面力量。2023年徐若瑄結束與新加坡富商李雲峰婚姻，2014年又傳出罹患甲狀腺癌，今（25）日徐若瑄凌晨突然在社群平台上連續發了兩張黑白照片，讓粉絲擔心她現在的狀態。

徐若瑄在限時動態中戴著鴨舌帽與耳機，但最令人注意卻是那顆破碎的心。（翻攝自IG）徐若瑄在限時動態中戴著鴨舌帽與耳機，但最令人注意卻是那顆破碎的心。（翻攝自IG）

徐若瑄在限時動態分享黑白自拍照，素顏出鏡的她帶著微笑，頭戴耳機搭配黑框眼鏡，看起來人在錄音室。但粉絲注意到她在照片上加了英文和日文「大丈夫、No Problem（沒事，沒問題）」，感覺好像極力以臉上的微笑壓抑心中真正的情緒。

徐若瑄在自己的臉上加上日文與英文，似在安慰自己一切沒事。（翻攝自IG）徐若瑄在自己的臉上加上日文與英文，似在安慰自己一切沒事。（翻攝自IG）

隨著照片發布，徐若瑄也發文表示「那些最赤裸裸的聲音，就學會說給自己聽吧，想被同理從來不容易，真心話也不一定中聽，學會沒那麼在意失意，就能放下別人的道理。」

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