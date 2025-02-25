松重豐宣布「首赴台中」宣傳！網笑喊：不能讓五郎餓到

《電影版孤獨的美食家》松重豐親錄見面會催票影片。（采昌提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本演員松重豐日前宣布3月訪台，宣傳自編自導自演新片《電影版孤獨的美食家》，特別的是，他這次除了台北站，還將首度前往台中，消息傳出後，台灣粉絲熱情歡迎。

片商今（25）公布首映見面會將在3月8日、9日在台中、台北兩地舉行，雖然松重豐是第6度訪台，卻是首度蒞臨台中。對於門票將開賣，松重豐親錄影片催票，並用中文說：「台灣，我要來了」展現高度親和力。

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《電影版孤獨的美食家》松重豐見面會門票將在明日中午販售。（采昌提供）

國民美食神劇《孤獨的美食家》熱播13年，「五郎」魅力即將席捲全台！全台網友大喊期待，放話：「要讓五郎叔吃飽飽」、「回去的時候臉不會是凹的了」、「吃不完全部小吃，可是不能回去的喔！」

《電影版孤獨的美食家》「首映見面會活動」門票於明（26）中午12點於「博客來售票網」販售，電影於3月14日在台上映。

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