紀言愷嗑半人高帝王蟹！突求饒喊吃不消 「北海道極樂行程」曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕JR紀言愷、韋汝主持TVBS節目《食尚玩家》Hello腹餓代，本次前往冰天雪地的北海道，吃遍在地新鮮美食，2人這次到北海道，經歷不少初體驗，除了以超高齡參加20歲才能參與的成人式，還天天品嘗帝王蟹，但天天美味讓紀言愷吃不消，到最後一天，聞到帝王蟹的味道就討饒：「今天可以不吃了嗎？」

紀言愷（左起）、韋汝和民宿老闆大啖半人高的帝王蟹。（TVBS提供）

2人難掩興奮，飛機才落地，紀言愷就推著行李往外衝，結果一個樂極生悲，「碰」一聲，整個人連同行李撞上機場玻璃門。

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韋汝此行最期待穿和服，她滿懷想像說：「從沒在這麼冷的地方穿和服，一定很美。」節目讓她如願，安排2人到北海道神宮參加當地成人式，紀言愷問：「這邊成人式是20歲參加，我們的年紀是不是可以參加2次？」自嘲2人已屆40歲的事實。

紀言愷（左）和韋汝體驗當地成人式。（TVBS提供）

2人為了應付零下溫度的外景拍攝，各自準備洋蔥式穿搭衣物，紀言愷吐露，去年第一次滑雪沒經驗，穿得又厚又多，身上汗水排不出去，到了入夜吹到冷風，最後竟然有點失溫，這回出外景就學到教訓，更注重排汗快乾的衣物。

紀言愷（左）、韋汝品嘗北海道鮮美牡蠣。（TVBS提供）

2人隨著節目吃遍北海道著名美食，第一天晚上，紀言愷就嚷嚷著要吃牡蠣、要來補鋅，被韋汝笑虧：「你是有多需要啦！」2人到牡蠣名店，品嘗蒸煮炒炸各式吃法，還得知夏天牡蠣有奶味，冬天的則較爽口等小知識。

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