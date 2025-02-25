61歲港星葉童滿頭白髮 自揭拒染黑背後原因

日前上節目，葉童暢談及身形變化，坦言疫情期間作息規律、減少應酬飲酒，飲食趨向清淡，意外達到自然瘦身效果。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕將在3月8日迎來62歲生日的香港資深女星葉童，老一輩台灣觀眾對她並不陌生，90年代曾來台拍攝不少電視劇，包括《碧海情天》、《倚天屠龍記》、《帝女花》等影視作品，其中在《新白娘子傳奇》反串「許仙」一角，與飾演「白娘子」資深港星趙雅芝堪稱經典神劇。

葉童與香港資深電影人陳國熹在1988年結婚，雖然膝下無兒女，但結婚30多年情比金堅，日前葉童上網路節目《最緊要健康》，一談起白髮的她開心暢聊保養秘訣，更透露沒將白髮染黑的背後原因。

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葉童與老公陳國熹情定大半生，2人在1988年結婚。（香港星島日報）

當天葉童化著淡妝，留著一頭清爽銀白色短髮，身穿千鳥格V領外套，完美展現其優雅的肩頸線條。談及身形變化，葉童坦言疫情期間作息規律、減少應酬飲酒，飲食趨向清淡，意外達到自然瘦身效果。

當被問到年齡話題，葉童直白表示不再刻意扮年輕，並學會接受自己：「其實我不會覺得自己老，但是當我知道有年紀了，會接受應該有的頭髮顏色，我不再染髮時候，都是一種接受。」現在的葉童，接受白髮是自我接納過程，並強調不應被外表定義。

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