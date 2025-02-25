民眾稱認識馬斯克堅匯1萬美金 主播何戎硬起來多管閒事

何戎拍下警方苦勸民眾恐被詐騙第一現場。（翻攝自何戎臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕寰宇電視台《寰宇全視界》主持人何戎曾是年代新聞台主播，經常分享時事新聞，近期屢傳詐騙案件，昨他驚曝目睹路人被詐騙集團欺騙過程，但對方怎麼勸都勸不聽，最後忍不住插手提供建議。

何戎昨午到銀行辦事，過程中無意間聽到隔壁一位先生與行員對話，不斷強調自己跟美國總統川普和億萬富豪馬斯克都很熟，且他們常透過telegram對話，更說最近馬斯克邀他投資虛擬貨幣，甚至遊說他親自去美國看看，同時告訴他不用先拿任何錢，反倒還要先轉帳給他1萬美元（約32萬4千元台幣），但需要他親自到銀行，看看方便用哪一個名下帳戶來處理。

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寰宇電視台《寰宇全視界》主持人何戎曾是年代新聞台主播，外型帥氣有型。（翻攝自何戎臉書）

聽完這段話，何戎心想：「天底下哪有那麼好的事？一聽就知道非常可能是詐騙。」當下，行員一邊耐心聽他說，一邊機警聯絡警察，不一會兒，2位員警前來關心，提醒這很可能是詐騙，「但這位先生怎麼勸都不聽，不相信自己可能被騙，還反問員警究竟知不知道誰是馬斯克？」

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何戎看到這情況本來想算了，後來決定多管閒事，但他當然不是直接跟對方說他可能被詐騙了，而是建議員警和銀行，直接跟這位先生說，現在銀行規定，跨國匯款都必須先通知家人，請他提供家人聯絡方式，再趕緊讓他的家人知道，或可以前來協助一起勸他不要上當。

全球首富兼美國總統川普的高級顧問馬斯克，近來話題不斷。（美聯社）

何戎說，他不知道最後怎麼了，但希望這位民眾最後聽進旁人或家人提醒，別成為又一個詐騙集團的受害者，「天天都有人被騙，詐騙集團真可惡。」

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