饒舌歌手反擊陳玉珍「要飯說」挨轟！ 壞特無奈發聲

壞特見到楊舒雅被攻擊的留言，感到很氣餒。（資料照；記者宋志雄攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕饒舌歌手楊舒雅日前接受民進黨青年部訪問，對於陳玉珍對文化界開嗆的「要飯說」反擊「合法的飯你不要嗎？」這幾天遭到外界批評，讓曾獲金曲獎、金音獎肯定的創作歌手壞特也感慨發聲。

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壞特昨天在臉書發文，「那些留言批評舒雅的粉絲，說創作人不該有任何的補助，要靠自己的力量去靠音樂維生，我看了其實蠻感慨的。」

壞特談到，許多人都認為做音樂是奢侈的事，「所以大部分人即使喜歡音樂，都還是唸了不相關的系，想靠斜槓兼職邊賺錢邊做音樂，因為老一輩的觀念認為音樂不能當飯吃。」

壞特無奈分享，把音樂跟開餐廳、醫生、工程師等工作比較起來，音樂就是一個生活額外的娛樂，而不是民生必需品，「必須要有一定的經濟和文化水準，才有可能讓音樂人有維生的可能。」

見到楊舒雅被攻擊的留言，壞特感到很氣餒，認為台灣的社會風氣一直是這樣，「當年的我才花了這麼多年，念一個跟音樂完全無關的醫學系。」

曾獲得金曲獎最佳新人的壞特，出道前在醫院擔任實習醫生，他在2021年獲獎時在台上談到：「我是在體制內不斷努力往前跑的學生，我今年才畢業，20歲迷惘困住，我選擇休學聽內心，努力回頭看是我人生改變的開始，我親身試過了，你們不要害怕，勇敢看自己內心的害怕。」

而壞特完成7年的醫學院課業，之後通過兩階段國考，並在醫院完成實習，她尚未當醫生之前就先選擇了要當歌手，目前仍在追尋音樂之路。

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