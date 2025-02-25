舞台劇公演到一半「佈景倒塌」2演員受傷 台下大咖藝人曝光

卓文萱（右）、張允曦（左）在《西門町一番地》輪流飾演母女。（全民大劇團提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕卓文萱、「小8」張允曦主演的全民大劇團《西門町一番地》上週於西門町公演，卓文萱在劇中驚喜演唱經典歌曲《不要不要》、《梁山伯與茱麗葉》，現場觀眾熱血沸騰。

張允曦（左）、卓文萱（右）主演《西門町一番地》。（全民大劇團提供）

這場精采的演出吸引眾多藝人前來朝聖，包括方芳芳、曾國城、王琄、賴雅妍、唐從聖、方宥心、夏宇喬、黃豪平、小薰等，還有網紅作家大師兄。甚至連日本知名劇場「少爺劇場」社長越智陽一也特地率領5位演職人員遠道而來，可見這部作品的跨國吸引力。

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木星（中）在《西門町一番地》有精彩演出。（全民大劇團提供）

方芳芳看完直喊：「這部戲從日據時代一路演到2025年，邊看邊吃，真的太過癮！」曾國城也大讚這齣戲娛樂性十足，甚至自己的拌麵都被當成現場玩笑梗，引發笑聲不斷，賴雅妍則表示，這種與觀眾近距離互動的表演方式讓她佩服不已。

吳怡霈在《西門町一番地》有精彩演出。（全民大劇團提供）

政界人士同樣對這部作品給予高度評價，民進黨市議員陳亮君、民眾黨市議員陳宥丞、副秘書長許甫與發言人陳智涵、台北市青年局局長殷瑋都到場觀賞，並表示政府應該提供更多資源，支持這樣透過戲劇呈現台北歷史的創作。

蔡燦得在《西門町一番地》有精彩演出。（全民大劇團提供）

劇中一場描寫1945年美軍轟炸台北的戲碼，竟因群眾演員逃難場面過於逼真，意外導致景片倒塌，場上一片混亂，讓觀眾一度以為這是精心設計的舞台效果，直到工作人員緊急解釋，大家才驚覺這是一場真的意外，所幸演員輕傷無礙，演出暫停約10分鐘，恢復後演員第一句台詞更幽默自嘲：「美軍的轟炸真的是太夭壽了！」讓全場爆笑不已，也展現劇團的臨場應變能力。

《西門町一番地》演出結束後眾多藝人參與大合照。（全民大劇團提供）

團長謝念祖在臉書表示，被布景壓到的演員沒有嚴重傷勢，他透露其中一位演員墨蕊欣當下就送急診，確認無大礙後，便趕回劇場把最後的段落完成，並與大家一起謝幕：另一位演員黃若琳因擔任傳統戲曲段落的表演，為角色無人可以替代，只好忍痛繼續演出，結束後才送醫，「身為導演兼團長的我真的看到劇場魂在他們的身上。」

隨著演出圓滿落幕，全民大劇團正式宣布7月加演8場，除了原班人馬蔡燦得、卓文萱、吳怡霈、「小8」張允曦、木星、林斌，還加入全新卡司康茵茵，為劇組帶來全新活力。

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