晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舞台劇公演到一半「佈景倒塌」2演員受傷 台下大咖藝人曝光

卓文萱（右）、張允曦（左）在《西門町一番地》輪流飾演母女。（全民大劇團提供）卓文萱（右）、張允曦（左）在《西門町一番地》輪流飾演母女。（全民大劇團提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕卓文萱、「小8」張允曦主演的全民大劇團《西門町一番地》上週於西門町公演，卓文萱在劇中驚喜演唱經典歌曲《不要不要》、《梁山伯與茱麗葉》，現場觀眾熱血沸騰。

張允曦（左）、卓文萱（右）主演《西門町一番地》。（全民大劇團提供）張允曦（左）、卓文萱（右）主演《西門町一番地》。（全民大劇團提供）

這場精采的演出吸引眾多藝人前來朝聖，包括方芳芳、曾國城、王琄、賴雅妍、唐從聖、方宥心、夏宇喬、黃豪平、小薰等，還有網紅作家大師兄。甚至連日本知名劇場「少爺劇場」社長越智陽一也特地率領5位演職人員遠道而來，可見這部作品的跨國吸引力。

木星（中）在《西門町一番地》有精彩演出。（全民大劇團提供）木星（中）在《西門町一番地》有精彩演出。（全民大劇團提供）

方芳芳看完直喊：「這部戲從日據時代一路演到2025年，邊看邊吃，真的太過癮！」曾國城也大讚這齣戲娛樂性十足，甚至自己的拌麵都被當成現場玩笑梗，引發笑聲不斷，賴雅妍則表示，這種與觀眾近距離互動的表演方式讓她佩服不已。

吳怡霈在《西門町一番地》有精彩演出。（全民大劇團提供）吳怡霈在《西門町一番地》有精彩演出。（全民大劇團提供）

政界人士同樣對這部作品給予高度評價，民進黨市議員陳亮君、民眾黨市議員陳宥丞、副秘書長許甫與發言人陳智涵、台北市青年局局長殷瑋都到場觀賞，並表示政府應該提供更多資源，支持這樣透過戲劇呈現台北歷史的創作。

蔡燦得在《西門町一番地》有精彩演出。（全民大劇團提供）蔡燦得在《西門町一番地》有精彩演出。（全民大劇團提供）

劇中一場描寫1945年美軍轟炸台北的戲碼，竟因群眾演員逃難場面過於逼真，意外導致景片倒塌，場上一片混亂，讓觀眾一度以為這是精心設計的舞台效果，直到工作人員緊急解釋，大家才驚覺這是一場真的意外，所幸演員輕傷無礙，演出暫停約10分鐘，恢復後演員第一句台詞更幽默自嘲：「美軍的轟炸真的是太夭壽了！」讓全場爆笑不已，也展現劇團的臨場應變能力。

《西門町一番地》演出結束後眾多藝人參與大合照。（全民大劇團提供）《西門町一番地》演出結束後眾多藝人參與大合照。（全民大劇團提供）

團長謝念祖在臉書表示，被布景壓到的演員沒有嚴重傷勢，他透露其中一位演員墨蕊欣當下就送急診，確認無大礙後，便趕回劇場把最後的段落完成，並與大家一起謝幕：另一位演員黃若琳因擔任傳統戲曲段落的表演，為角色無人可以替代，只好忍痛繼續演出，結束後才送醫，「身為導演兼團長的我真的看到劇場魂在他們的身上。」

隨著演出圓滿落幕，全民大劇團正式宣布7月加演8場，除了原班人馬蔡燦得、卓文萱、吳怡霈、「小8」張允曦、木星、林斌，還加入全新卡司康茵茵，為劇組帶來全新活力。

相關新聞：舞台劇演到一半布景倒塌 2演員遭壓傷...劇團急發聲明

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中