防彈j-hope「這類人」優先搶票！尹智聖來台一天辦兩場

j-hope將在林口體育館連唱兩天。(Live Nation Taiwan提供)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團成員j-hope正式宣布全新巡演《j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in TAIPEI》,將於5月24日、25日一連兩天於林口體育館登場,這也是j-hope生涯首次展開世界巡迴。另外,韓星尹智聖將於3月9日在台北Nuzone舉行備受期待的粉絲見面會,3月9日一天兩場,將與台粉一起度過。

尹智聖將在3月舉行一天兩場粉絲見面會。(Union Pictures、星石娛樂提供)

「Letter from Yooniverse」粉絲見面會將是尹智聖時隔一年兩個月的全新個人演出,從首爾到台北,再到東京,尹智聖將為全球粉絲呈現全面升級的舞台設計與更加精采的表演內容,他將在台北場中分享這段時間以來的成長歷程與心路轉變,為粉絲帶來一場結合音樂、故事與情感的難忘體驗。互動橋段與演唱曲目,皆是尹智聖親自構思與策劃,期望為到場的每位粉絲創造獨一無二的回憶。

尹智聖粉絲見面會區域及票價圖。(Union Pictures、星石娛樂提供)

台灣場演出將於3月9日在台北Nuzone舉行,安排下午兩點及晚間六點兩場演出,讓更多粉絲能夠共度這段難忘時光。這場見面會同時也是尹智聖自2019年後,時隔多年再次在台灣舉行的個人演出。他表示,「很感謝大家在音樂旅程中一直以來的陪伴與支持,這份愛與鼓勵對他而言無比珍貴。非常期待在台北與粉絲們共度美好時光。」門票現已於DEEPI及遠大售票系統熱賣中。粉絲現在就可以前往遠大售票系統購票。

至於等待已久的《j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’》世界巡迴,從首爾奧林匹克體操競技場出發,一路唱至北美地區包括布魯克林、芝加哥、洛杉磯等,亞洲場次則有馬尼拉 、新加坡、雅加達及5月24日、25日在林口體育館,此次也加碼推出兩款限量VIP套票,包括VIP HOPE Package、VIP STAGE Package。

j-hope演唱會VIP福利。(Live Nation Taiwan提供)

即刻起至Live Nation Taiwan官方網站https://www.livenation.com.tw/免費加入會員,可在3月4日上午11點獲得搶先購票機會,3月5日上午11點拓元售票系統全面開賣。

