不得了！被日本人封「台版瑪麗蓮夢露」 周遊沖繩放送魅力

國家影視中心董事長褚明仁（左起）、周遊、李朝永在沖繩參加環太平洋影展晚宴。（李朝永提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深製作人「阿姑」周遊1966年曾參與在沖繩拍攝的經典台語片《琉球之戀》與《夕陽西下》，在闊別近一甲子後，前天於第二屆「Cinema at Sea沖繩環太平洋國際電影節」首度回到拍攝地沖繩放映，周遊女士也應影展之邀重訪舊地，座談會主持人、沖繩台僑研究專家八尾祥平說：「可以想像，來沖繩美軍基地勞軍演出的她，美麗程度可比當年也到韓國勞軍的瑪麗蓮夢露！」此話讓向來親和力十足的阿姑成為嬌點人物。

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周遊（左）和李朝永參與《夕陽西下》座談會。（李朝永提供）

八尾祥平在介紹臺灣的「國民阿姑」時特別強調周遊這位傳奇影人早在1960年就與沖繩結緣，曾隨台灣省文化工作隊來訪問，並說這兩部一度被視為早已佚失的電影，是戰後美國託管沖繩時期極為珍貴的影音紀錄遺產，堪稱「幻之映畫」，引起當地電影、文史工作者高度重視與講座討論。

國家影視中心董事長褚明仁（左）和周遊（右）在座談會上相談甚歡。（李朝永提供）

這場沖繩電影、文史專家齊聚的專題講座上，國家影視聽中心董事長褚明仁將兩部電影從原始膠卷佚失，到舊金山唐人街老戲院尋獲華語版拷貝，傳奇性的重見天日過程娓娓道來，讓全場觀眾聽得津津有味，同時也展示影視聽中心投入修復此二片的對比影片，現場觀眾對於其中的修復成果無不驚呼連連。

周遊（右三）在民國49年5月2日應美國邀請赴沖繩島勞軍，左二為沖繩司令。（李朝永提供）

周遊也非常自豪地說：「在台灣民眾還不能自由出國的戒嚴時期，我第一次出國，就是1960年5月2日受美軍司令部邀請到沖繩勞軍表演！」現場還分享當時的珍貴照片，更與「年輕的自己」興奮合影。

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