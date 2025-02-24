法國導演來台取景！一舉動笑翻阿Ben：變台灣人了

阿Ben（左一）在《謎宴》記者會上分享拍攝趣事。（可樂電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由台、法合製的電影《謎宴》今天（24日）在圓山大飯店舉行發布記者會，法國導演何吉瓦格內及神似性感女神「碧姬芭杜」的女主角茱莉亞德努納斯特別飛來台出席，與藝人阿Ben、電影料理顧問江振誠同台。電影團隊在台灣拍攝長達一個月，足跡遍布全台，台北101、松山文創園區及夜市都是取景地。

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法國名導何吉瓦格內曾以《印度支那》拿下奧斯卡最佳外語片，暌違11年的新作選擇落腳台灣拍攝，茱莉亞德努納斯被問及來台工作的獨特經驗，茱莉亞表示正是因為透過拍片來台，讓她感受到與觀光客截然不同的體驗，也因此更深入理解了台灣的文化。

林哲熹（左）與茱莉亞德努納斯在《謎宴》在廚師有精彩對手戲。（可樂電影提供）

茱莉亞於《謎宴》裡與台灣演員林哲熹飾演的新銳主廚有多場對手戲，台、法演員之間碰撞出的火花令人期待。國際名廚江振誠則以神秘來賓的角色現身，他在片中不僅擔綱餐點顧問，電影為求精準還原，更選在江振誠的餐廳中取景，連許多員工都參與拍攝。

《謎宴》由江振誠（左起）擔任料理顧問，女主角茱莉亞德努納斯、導演何吉瓦格內一同出席記者會。（文策院提供）

阿Ben則很開心再次與導演見面，「因為導演在現場非常活潑，不像現在那麼正式，在劇組穿著非常輕鬆，著實像個台灣人，穿短褲、穿拖鞋，導演是非常認真在導戲，尤其是每個演員的走位，他都希望走一遍讓你看。」他形容與導演的溝通像是打網球，有來有往，相信導演如果是用這樣的方式與每個演員溝通，那電影一定會非常精彩。

阿Ben（左起）開心與《謎宴》導演何吉瓦格內及女主角茱莉亞德努納斯重逢。（翻攝自IG）

《謎宴》劇情講述享負盛名法國大廚揚科，自學成才的他從未真的拜師學藝，其女克萊拉（茱莉亞德努納斯飾）也繼承了父親的料理天賦，前途無量。然而儘管她在父親的麾下展露非凡天分，卻暗地裡與餐廳廚師安托萬相戀，並計畫離開餐廳，追尋自己的新生活。然而就在揭曉餐廳是否能摘下米其林第三顆星殊榮的當天，克萊拉的父親與安托萬竟在森林裡打獵時失蹤，徒留無助的克萊拉。

林哲熹（左）與茱莉亞德努納斯在《謎宴》在廚師有精彩對手戲。（可樂電影提供）

事件後，克萊拉成為鎂光燈的焦點，但不堪其擾的她選擇低調的住在她波蘭的祖父母家裡。直到幾年後的某天，克萊拉意外得知一場在台灣舉辦的美食博覽會中，似乎暗藏父親下落的線索，於是她來到台灣尋找父親的足跡，並從一名台灣新銳主廚連（林哲熹飾）的料理中，嘗到了父親料理的影子。《謎宴》在4月18日在台上映。

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