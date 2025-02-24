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千千遭酒駕追撞1個月曝近況 淚吐車禍後遺症

千千上個月發生嚴重車禍。（翻攝自IG）千千上個月發生嚴重車禍。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬美食YouTuber千千上個月底發生車禍，在國道上遇酒駕追撞，車尾幾乎全毀，導致她輕微腦震盪。事發過了近1個月，千千昨（23日）發文透露，自己在高架道路上遇驚嚇，坦言自從車禍後內心有了後遺症。

千千坦言內心仍感到不安。（翻攝自IG）千千坦言內心仍感到不安。（翻攝自IG）

千千在IG限時動態透露，「剛往回家的高架道路上，車子已經在最高速限，後方有台車高速從旁呼嘯而過，司機大哥嘖了一聲說：『應該有120以上吧』」，面對突如其來的快車經過，千千坦言仍被聲音和震動嚇到心臟漏了好幾拍，「到現在到家不安感仍甩不掉」，呼籲大家就算晚上車少也不要開太快。

相關新聞：千千遇酒駕追撞一度失憶 事後解答「救命法寶是這個」

上個月底，千千在國道上遭後方兩輛車連環追撞，其中一台甚至酒駕，事故發生後，她一度陷入短暫失憶狀態，有印象的只有氣囊全爆開，車內煙霧瀰漫，以及iPhone跟車子遇到事故自動報案的語音，還有警笛跟救護車的閃光，接著就昏厥過去，再次睜開眼睛已經在醫院，所幸愛車足夠堅固，才沒釀成嚴重意外，慶幸表示「雖然車子報銷了，但保住性命才是最重要的。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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