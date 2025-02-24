《拳願》爆流血衝突！要命小翰怒嗆宗健 他「眼部遭劃傷」掛彩

小馬以贊助商身分與拳願執行長秋偉及旗下選手和金鋼刀、李育昇等人合影。（拳願明星格鬥賽提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《FOF拳願明星格鬥賽》今年迎來第22屆賽事，日前於高雄正式揭開序幕，本屆賽事話題焦點之一即「金鋼刀」張景雄與「鬼殺隊隊長」李育昇的激烈對決，2位選手將在記者會上首次正面交鋒，並在公開訓練中展現巔峰狀態，此外，而藝人小馬亦以贊助商董事代表的身分出席，為選手們加油打氣。

記者會中爆發激烈肢體推擠，「更生人」要命小翰狠嗆「地下拳王」宗健說：「比賽時不要給我閃拳，我們就在擂台中央互毆！」最終意外導致宗健的眼鏡破碎劃傷眼部，留下少見的掛彩傷勢，現場媒體驚呼連連，安全人員立刻介入，才成功平息這場混亂。

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拳願目前排名第一的宗健，與要命小翰（圖右）在記者會中的激烈衝突。（拳願明星格鬥賽提供）

衝突畫面隨即在網路上瘋傳，引發熱烈討論，許多粉絲留言為宗健抱不平，直言：「這不是擂台，不該亂出手！」、「宗健一向沉穩，被弄到掛彩真的誇張！」但也有部分拳迷力挺要命小翰的強悍態度。

小馬支持拳願明星格鬥賽推廣發展全國素人參與技擊運動的初衷。（拳願明星格鬥賽提供）

小馬隨後也上台致詞給予祝福，希望參賽者們能夠在格鬥賽事當中盡其自我，「當你站在這舞台上就要認定一件事情，你是一個運動員，你是在做一場運動的賽事。」也說自己很喜歡看格鬥，「我從小時候看日本、美國的摔角，一直到後來有這個MMA、UFC我都一路在看。」並分享身為三鐵運動者的看法，「擊倒別人是結果，但是戰勝自己是目的，一定要在擂台上戰勝自己，因爲最大的敵人就是自己！」

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