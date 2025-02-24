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娛樂 最新消息

YOASOBI超強！演唱會電影奪全台新片冠軍 猛破577萬

YOASOBI演唱會電影《劇場版YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 ”超現實”》登上全台新片票房冠軍。（羚邦提供）YOASOBI演唱會電影《劇場版YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 ”超現實”》登上全台新片票房冠軍。（羚邦提供）

〔記者許世穎／台北報導〕日本夯團YOASOBI繼來台開唱掀起搶票熱潮、一票難求後，演唱會電影《劇場版YOASOBI 5thANNIVERSARY DOME LIVE 2024 ”超現實”》上週五（21日）在台灣和日本同步上映，首週末（2月21至23日）以台幣577萬登上台灣新片冠軍，YOASOBI再展超強人氣！

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《劇場版YOASOBI 5thANNIVERSARY DOME LIVE 2024 ”超現實”》收錄YOASOBI東京巨蛋最後一場的完美演出，讓粉絲在電影院再次感受YOASOBI東京巨蛋演唱會最後一場迷人的唱功與現場演唱的魅力。

YOASOBI日前在小巨蛋舉辦演唱會，一票難求。（好玩國際文化提供）YOASOBI日前在小巨蛋舉辦演唱會，一票難求。（好玩國際文化提供）

電影精彩收錄包含成名曲：《向夜晚奔去》（《夜に駆ける》）、串流播放超過8億次的《Idol》（《アイドル》）與《群青》等一系列膾炙人口的25首歌曲，還有10分鐘演出前後各種幕後花絮，讓粉絲在觀賞演唱會的同時，也看見所有工作人員在演唱會前後投注的熱情與辛勞，不只是一般演唱會，更是一個集合所有幕前幕後工作人員熱情、意志與力量共同創造出的完美成果。

YOASOBI劇場版電影登台，引爆歌迷熱情。（羚邦提供）YOASOBI劇場版電影登台，引爆歌迷熱情。（羚邦提供）

該片片長2小時35分毫無尿點，上週末在威秀影城舉辦的「應援場」以及「JUMP JUMP 應援場」吸引熱情粉絲攜帶螢光棒、毛巾進場火熱應援，隨著主唱幾田莉拉高喊跟著高舉，還有不少粉絲在演唱到《Idol》時當場展現螢光棒「オタ芸」（御宅藝），還可以隨著演唱內容一起歡唱，現場超High宛如置身東京巨蛋現場。《劇場版YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 ”超現實”》持續在台熱映中。

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