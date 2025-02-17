愛YOASOBI喊出來！「JUMP JUMP應援場」道具全可帶進戲院

YOASOBI劇場版電影登台，引爆歌迷熱情。（羚邦提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕YOASOBI歌迷們注意了！《劇場版YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 ”超現實”》將於22日、23日在全台多家威秀影城舉辦「應援場」，滿足歌迷想要盡情跳動的慾望，片商更直接命名為「JUMP JUMP應援場」。

「JUMP JUMP應援場」不只可以大聲合唱、高呼應援，還能隨歌起舞，與朋友一起同樂，只要不擋住他人視線，你想帶什麼樣的應援道具，穿什麼樣的應援服裝都是被允許的。

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YOASOBI劇場版電影登台，引爆歌迷熱情。（羚邦提供）

此次參與22日「JUMP JUMP應援場」的威秀影城有，MUVIE CINEMAS 台北松仁TITAN廳、MUVIE CINEMAS 台中TIGER CITY TITAN 廳與高雄大遠百威秀等3家影城，23日則有台南大遠百威秀一起加入陣容，共計4家影城參與。

為了應援場活動，電影公司直接從日本進口2000份「工作證造型鑰匙圈」送給參與「JUMP JUMP應援場」的熱情粉絲們，數量有限，敬請把握；「JUMP JUMP 應援場」預計19日中午12點在威秀影城官網與威秀官方APP預售。

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