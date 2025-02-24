韓國男星婚後高雄首現蹤！「台灣腔」問好被封「省話一哥」

落日飛車☓韓國樂團HYUKOH《AAA》演唱會（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕落日飛車☓韓國樂團HYUKOH《AAA》演唱會高雄站2／22、2／23在高流開唱，此次演出是兩團首度在高雄合體，也是他們疫情後首至高雄舉辦演出。落日飛車主唱國國笑說：「這是我們第一次在高流，高雄天氣好、食物好吃，人看起來又善良，很高興來到這裡！」更為高雄場限定演唱華語金曲〈我是一隻魚〉。

落日飛車☓韓國樂團HYUKOH《AAA》演唱會（華納提供）

2024年，落日飛車☓HYUKOH的《AAA》誕生，原本是兩團在疫情後希望能一起合作做點作品，如今卻成為了超過一年的巡演計畫並持續進行中。《AAA》演唱會第一次登上高流，2日超過萬人的門票宣布開賣三分鐘即完售，讓首次在高雄舉辦演唱會的他們覺得感恩。演出團隊更迎來HYUKOH鼓手—仁雨的回歸，先前因手術無法參與巡演的他，帶著滿滿的精力回到舞台；此外，也是HYUKOH主唱／吉他手吳赫婚後的首次專場演出。

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落日飛車主唱國國猛誇高雄。（華納提供）

本次《AAA》仍誠意滿滿帶來近3小時節目，第一次站上高流舞台，國國在舞台上玩笑說道：「以往都是大港才會來到高雄，我們原本以為兩個樂團的濁水溪以南後的票房應該只能剛好賣出一場，由此可知大家的品味都得到了提升。」吳赫也在演出時用台語悄悄的說了聲「高雄」，引起全場歌迷尖叫聲此起彼落，他更用「台灣腔」中文向大家問好：「大家好，真的感謝來看我們的演出，然後...謝謝..再見..。」被封「省話一哥」。

HYUKOH《AAA》主唱吳赫用台灣腔向觀眾打招呼。（華納提供）

而演唱會上除了準備兩團經典歌單，他們更改編各自的歌曲為高雄歌迷獻上驚喜，分別是改編HYUKOH的〈GONDRY〉以及驚喜帶來華語流行金曲〈我是一隻魚〉，也讓全場跟著大聲合唱。演唱會前半場還顯得冷靜的觀眾，在安可橋段也變得激動，讓落日飛車主唱國國開玩笑說：「突然變得很High欸，看來大家是因為明天快要回去上班了，所以把心中的恨發洩出來。」

《AAA》演唱會將持續在2025巡迴演出；而此次高雄則是他們短期內在台灣的最後一次表演。落日飛車主唱國國開玩笑說：「一不小心計畫就越來越長，有時發現還是太愛音樂了，真是傷腦筋。」下週起他們將在新加坡開唱，緊接著前往澳門，7月也將前進日本Fuji Rock，此外的其他場次也將逐一公布。

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