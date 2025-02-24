朱宇謀「火車便當」激情文威登 從床上戰到窗邊「數度摸到下體」

朱宇謀（左）、文威登在《印象 青春》有大尺度的激情戲。（達騰娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕朱宇謀、文威登在BL劇《印象 青春》有激情床戲，兩人在客廳上演火車便當、狂熱親吻，大尺度畫面讓人臉紅心跳，因當時拍攝時並未清場，現場工作人員眼見這激情的一幕也紛紛面紅耳赤，直呼：「實在太害羞了！」

朱宇謀（右）、文威登在《印象 青春》有大尺度的激情戲。（達騰娛樂提供）

朱宇謀、文威登都是第一次拍男男床戲，兩人沒有做太多保護措施，全程真槍實彈演出，即便都是初體驗，在幾乎沒有NG的狀況下完成這幾顆鏡頭，展現專業的一面，從曝光的畫面中，可以看到朱宇謀、文威登從床上戰到窗邊，肢體交流讓人看了心癢癢，眼神中也流露了為愛不惜一切的霸氣與愛意。

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朱宇謀（左）、文威登在《印象 青春》有大尺度的激情戲。（達騰娛樂提供）

拍戲過程中，兩人相當入戲，數度摸到彼此下體，甚至投入到險撞到一旁攝影師，也沒有影響拍戲情緒，照常活在彼此的世界中，朱宇謀說：「這個處女秀真的不能漏氣，事前做了很多功課，也跟對手試過很多種拍攝角度，在最舒服的狀態下呈現我們想呈現的感覺。」

朱宇謀（右）、文威登在《印象 青春》有大尺度的激情戲。（達騰娛樂提供）

特別的是，其實這場激情戲原本不在導演預設內，是朱宇謀、文威登一同去爭取而來的，果真也表現出超乎程度的表現，讓導演與工作人員們開新眼界，對他們刮目相看。朱宇謀、文威登在《印象 青春》中飾演咖啡廳老闆與民宿老闆，朱宇謀在劇中喪妻，到了新地方開店療傷，意外找到文威登這個真愛就被掰彎，故事高潮迭起。《印象 青春》於KKTV、中華電信、MyVideo、海外愛奇藝等平台播出。

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