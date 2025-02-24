陳老師道歉了！ 駁斥前搭檔Sean「睡粉說」

Sean（左）與搭檔陳老師拆夥後互撕。（翻攝自YT）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕旅居泰國的中國網紅「Sean」肖恩近期與搭檔陳老師鬧翻，兄弟情碎之後由於彼此都知道對方太多秘密，這次鬧翻了就變成攻擊對方的武器，Sean甚至爆料陳老師來台灣與粉絲見面之後，竟然「睡台灣粉絲」，對此陳老師不忍了，出面拍片反擊。

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陳老師在影片中說：「明星選妃才叫睡粉絲，我一個以談戀愛為目的，交往了數月之後，再回到台灣的時候約會，居然被叫做『睡粉』，那時我單身，女生也是單身，怎麼就不能交往了呢？」陳老師進一步表示，Sean信口雌黃之後，前女友也出面跟他聯絡，認為自己被Sean推到風口浪尖，甚至指控這一切根本就是以訛傳訛。

Sean揭陳老師來台睡女粉絲。（翻攝自YT）

陳老師秀出前女友傳給他的訊息，內容為「我這幾天才知道你和肖恩之間的事，此事被公開，我也很困擾，我不知道以訛傳訛怎麼會變成那樣，我不想要解釋，只想安靜過我的生活，不想參與兩人鬥爭，希望雙方能夠好好的解決」。

陳老師（右）與現任女友考拉。（翻攝自YouTube）

陳老師認為自己說過的事，從來都不會否認，Sean指他燒車，他也認了當時喝醉酒，根本不知道自己做了什麼，只記得當初想要取暖，不過錯就是錯了，對這件事該賠的錢也賠了，該受的罰也罰了，但是並未因此坐牢。Sean還說陳老師曾離婚有小孩，對於這一點，陳老師大呼：「有孩子也算黑歷史嗎？我和孩子的媽達成協議，和平分手、協議離歡，這都要拿出來網暴嗎？」

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陳老師對於自己和Sean之間的問題鬧到檯面上，並造成惡劣的社會影響，真摯的道歉「我想真誠地跟大家道個歉，真的對不起」。

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