小優大嘴巴 玥熹怒吼：我不生事也不怕事

小優被指大嘴巴，近日遭玥熹、宋羽葤等人指控造謠，更被吳宗憲怒解約。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕小優近日遭玥熹（原藝名夏乙薇）、宋羽葤等人指控造謠，更被前老闆、綜藝大哥吳宗憲怒解約，演藝事業一夕崩塌，昔日閨蜜玥熹（原藝名夏乙薇）今（24）日凌晨發聲：「我不生事，但我也不怕事。」更說海水退了，自然就會知道是誰沒穿褲子。

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玥熹在臉書發文表示，從未想要對小優落井下石，但聽完她和羽葤語音後，有些感觸，且不理解，為什麼道歉的態度是：「我都道歉了，不然妳還要怎樣？」她說，加害者憑什麼強迫受害者接受？道歉和原諒是2回事，不是說一句「對不起」就能抹去這些所有傷害。

玥熹凌晨發聲：「我不生事，但我也不怕事。」（翻攝自玥熹臉書）

接著玥熹坦言小優一直想和她和好，一直到本月8日，她仍然秉持立場，接受道歉，但認為無法回到從前，玥熹表示：「因為我總是輕易原諒妳，讓妳覺得可以這樣對待我，而也因為我不喜歡爭吵的個性，可能讓人覺得我好欺負，結果吃了不少悶虧。」

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玥熹強調從現在起會堅定設立邊界，必要時為自己發聲，「私下妳要怎麼說我都無所謂，但公開發言這會留底，以後人家google的到。所以我必須捍衛自己的名聲。我才會跳出來發聲。」

發文最後，玥熹更標記：「正義不是不來只是有時來的比較慢，海水退了自然就會知道是誰沒穿褲子了。」

玥熹臉書全文：

這幾天我的身心受到了很大影響 也拒絕了許多記者的採訪，因為我從未想要對小優妳落井下石。 但聽完小優和羽葤的語音後，我有些感觸。 也想透過這篇文章，抒發完自己的情緒後。 也讓自己可以徹底放下這段關係了 <img height="16" width="16" alt="

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