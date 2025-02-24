澎恰恰蹲地痛哭竟「遭女藝人侵犯」 驚喊：她捏我蛋蛋

〔記者侯家瑜／台北報導〕由苗可麗與陳孟賢主持的《阿姐萬歲》明晚將推出「一句老兵不死縱橫演藝圈！演藝圈大前輩來啦」主題，邀請到鮮少接受訪問的澎恰恰擔任嘉賓，與小亮哥與吳淑敏一起分享演藝生涯中的趣事與幕後祕辛。

小亮哥（左起）、陳孟賢、澎恰恰、苗可麗和吳淑敏分享演藝生涯中的趣事與幕後祕辛。（三立提供）

澎恰恰作為大來賓，與觀眾暢談自己過去的荒唐趣事，小亮哥笑說：「他的新聞那麼多，不用爆料了！」澎恰恰則感性提到，自己首次在嘉義作秀時，主持人正是小亮哥，2人算是秀場時期的師兄弟。聊到過往，小亮哥爆料澎恰恰當年異常節省，「那時他主持費一場有3000到5000元，並不算少，但幾乎每次看到他都在吃蛋炒飯，不知道他在省什麼。」

請繼續往下閱讀...

苗可麗（左）與澎恰恰在節目上暢聊。（三立提供）

澎恰恰還分享一次令人哭笑不得的經歷，某次在攝影棚拍戲，劇情要求眾人蹲地傷心哭泣，沒想到一名女演員竟趁機伸手捏他蛋蛋，手還遲遲不放，導播沒注意到，現場也無人喊卡，他只能強忍尷尬完成拍攝。苗可麗聽後忍不住問：「她是不是吃素的？」小亮哥則笑稱：「這對我們來說簡直是天方夜譚！」

陳孟賢（左起）、澎恰恰與苗可麗在節目上暢聊。（三立提供）

澎恰恰補充當年自己性格老實，經常被女藝人捉弄，他回憶有位女歌手曾在電梯裡故意用屁股頂他，無奈表示：「我發誓是真的，要命啊！你要是受得了，隨便你。」現場他還模仿起該女歌手的身材動作，笑翻眾人。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法