章廣辰3台劇歷練「誠實面對自己」 人生遠大目標曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕章廣辰在多部熱門影集《華燈初上》、《此時此刻》展現精湛演技，他在新戲《舊金山美容院》飾演一位不受家族重視的老么，在懦弱外表下卻隱藏著復仇計畫的內斂角色。

章廣辰把每一天當成最後一天。（The North Face提供）

章廣辰獨有的風格，也因詮釋角色心理轉折的不同層次表現備受影視與時尚圈關注，不僅曾合作時尚內衣品牌大展養眼冰塊腹肌，引發全網熱議，日前章廣辰更受邀擔任登山品牌40週年系列形象潮流ICON，藉此演繹防水外套的革新設計和科技性能升級，章廣辰表示：「演員時常需要穿梭在不同角色，每一次的詮釋，都是一次挑戰，無止盡的探索、嘗試，作為演員需要有無所畏懼的精神。」期待持續鼓舞不同世代敢無止盡，直面未來無限可能的勇氣。

請繼續往下閱讀...

章廣辰近期的目標是維持好生活的平衡跟自己的狀態。（The North Face提供）

章廣辰不滿足眼前、不拘泥傳統，在創新中探索無限可能的精神受到登山品牌青睞，章廣辰分享人生第一件防風防水外套正來自該品牌，學生時期的章廣辰不僅靠著登山外套征戰過嘉明湖，也曾經騎著摩托車夜衝，在十年後再次穿上品牌40週年系列外套，他藉此提醒自己大膽嘗試，讓表演和生活擁有更多可能。

章廣辰章認為演員的每一次角色詮釋，都是一次挑戰。（The North Face提供）

被問及人生做過最冒險的挑戰？章廣辰富有哲理的回：「下定決心好好生活、誠實面對自己的感覺，勇敢做自己想做的事，盡可能享受日常，把每一天都當最後一天。」他認為接觸「量子力學」是他改變的契機，深信想法能改變現實。提到近期規劃，他表示：「除了即將有新戲劇作品推出外，我一直勇於嘗試戲劇或綜藝，甚至參與幕後工作、挑戰擔任紀錄片導演，最近的目標反而是窩在家讀書、看影片，好好吃飯、運動和睡覺，維持好生活的平衡跟自己的狀態。」隨著品牌釋出的最新形象照，可見章廣辰隨著不同領域的嘗試挑戰，在鏡頭下也更顯自信從容與獨特。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法