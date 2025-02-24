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娛樂 電視

游書庭拍BL劇嗨喊賺到 劉丞淚崩「下戲還在哭 」

〔記者李紹綾／台北報導〕游書庭、劉丞合作艾迪昇BL劇《一拍即合》，兩人拍完戲異口同聲說：「簡直脫胎換骨。」劉丞貢獻不少戲劇第一次，首次吻戲、床戲和哭戲，甚至哭到下戲仍在啜泣。艾迪昇總經理林志遠無畏市場景氣低迷，不擔心回收成本，豪氣表示：「為了栽培演員，讓演員成長，公司開戲讓他們主演，自己創造機會及流量，這部戲可以說是最貴的演員訓練班！」

劉丞（左）和游書庭同門師兄弟共同演出青春愛情BL短劇《一拍即合》。（艾迪昇傳播提供）劉丞（左）和游書庭同門師兄弟共同演出青春愛情BL短劇《一拍即合》。（艾迪昇傳播提供）

《一拍即合》別開生面將職場與網球運動結合，描述職場菜鳥與企業霸總因為一場救人事件，險些在感情路上錯過彼此，經歷第三者攪局與出櫃的壓力，2人雙雙在網球場迸發出「激情」火花。游書庭透露，這次演出因為導演的設定，每一秒的情緒都要最大程度到位，「一開始確實很不習慣，但進入狀況後，反而對我是很好的一次訓練。」此外，他還參與幕後工作，從企劃、定裝到後期的短影片剪輯，讓他直說：「有賺到，一次接觸到這麼多工作內容，非常充實。」

劉丞突破哭戲關卡，下戲仍無法控制落淚情緒。（艾迪昇傳播提供）劉丞突破哭戲關卡，下戲仍無法控制落淚情緒。（艾迪昇傳播提供）

劉丞以往拍戲擔任配角，一天只有2、3場戲，才剛要進入角色情緒就收工，這次拍攝《一拍即合》，從零開始塑造角色，直說自己很有「體感」的進步。他過去拍攝哭戲很難成功，偏偏這次劇情轉折高潮就落在他哭戲身上，必須從壓抑到開心再瞬間崩潰。開拍前幾天，他不斷練習，但不是太早落淚，就是哭不出來，拍攝當天他獨自一人戴上耳機，將自己徹底融入角色中，沒想到拍攝時竟然一次過關，甚至在看鏡頭回放時，仍不能控制地落淚，劉丞笑說：「經過這次魔王關卡，好像更能輕鬆控制淚腺開關了。」

游書庭（左）飾演職場菜鳥，和「霸總」劉丞有精彩的對手戲。（艾迪昇傳播提供）游書庭（左）飾演職場菜鳥，和「霸總」劉丞有精彩的對手戲。（艾迪昇傳播提供）

艾迪昇傳播總經理林志遠表示，在現今景氣不好的狀態，公司以極有限的預算開戲，就是要為藝人創造舞台，讓更多人關注他們身上的亮點，「雖然只是1集8-10分鐘共10集的短劇，但與其四處爭取機會，倒不如針對藝人的特色，為他們打造適合自己的舞台」。

此外，該劇還網羅杜韋立、鄧雨忱、李又柔等優秀新演員，期望能為演藝圈注入新血。《一拍即合》2月24日於愛奇藝、LineTV、KKTV、MyVideo上架。

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