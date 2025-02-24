張學友巡演千場達陣 耗時38年華語歌手第一人

〔記者張釔泠／台北報導〕「歌神」張學友昨天在海口圓滿完成《張學友60+巡迴演唱會》的第218場演唱會，同時也是他歌唱生涯40年來的第1000場個人巡迴演唱會，成為有史以來首位巡迴演唱會場次突破千場的華語歌手。

張學友創造個人巡演第1000場紀錄。（環球提供）

張學友的10次個人巡迴演唱會歷程，堪稱一段跨越時空的音樂傳奇。自1987年他的首輪個人巡演《張學友87演唱會》從香港紅磡出發，到2025年的第10輪巡演累計場次達到1000場，整個歷程跨越了38年，足跡遍佈亞洲、歐洲、大洋洲及美洲，走訪超過18個國家和地區的百餘座城市，吸引了上千萬觀眾親臨現場，不僅締造了華語樂壇難以超越的成就，更見證了華語流行音樂邁向世界舞台的戰績。

請繼續往下閱讀...

環球音樂大中華區管理層送上特別禮物。（環球提供）

雖然張學友多次表示他並不以破紀錄作為目標，但他的歷次巡演都在不斷地創造紀錄。1995年《友學友演唱會》總計舉辦100場，刷新了當時華人歌手舉辦單次演唱會的紀錄；2010年《1/2世紀世界巡迴演唱會》在一年之內突破200萬現場觀看人數，創造了健力士世界紀錄官方認證的「12個月內巡演最多觀眾人數」的紀錄；2016啟動《A Classic Tour學友經典巡迴演唱會》，歷時2年3個月舉辦233場，成為華人歌手單輪巡迴演唱會的最高場次紀錄；2023年，張學友重返舞台，開啟全新的《60+巡迴演唱會》，截至海口站已完成218場，有望再度打破上一輪巡演的場次紀錄。

張學友創造個人巡演第1000場紀錄。（環球提供）

在當晚的演唱會上，張學友回顧1000場歷程，深情表示：「1000場對我來講是什麼，就是證明我過去40年，放了超過接近3000個小時在這個舞台上。我相信我對這個舞台有足夠的真誠，也有足夠的愛。謝謝可以讓我一直站在這個舞台上面的每一位歌迷，無論你今天在場或是不在場，我的過去都承載著你們的愛與支持。沒有你們，我無法站在這個舞台上做我自己最喜歡的事情。這40年，這1000場的演唱會，都是不可能實現的。衷心地謝謝你們一直都在我身邊，謝謝！」

張學友創造個人巡演第1000場紀錄。（環球提供）

環球音樂大中華區管理層特意前往海口演唱會現場並送上特別禮物：一幅三米多的手繪畫卷，呈現張學友十輪的演唱會歷程，共同見證並慶祝這一歷史性的時刻。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法