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邱軍慘了！酒駕奪命「唱片經紀約全毀」 天價違約金壓頂難逃

邱軍酒駕撞死計程車司機，恐面臨唱片公司、經紀公司巨額違約金。（本報資料照）邱軍酒駕撞死計程車司機，恐面臨唱片公司、經紀公司巨額違約金。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕排灣族歌手邱軍唱紅《運轉人生》星途才正要大放異彩，去年底竟酒駕撞死計程車司機後逃逸，甚至若無其事連唱3場跨年，引爆人神共憤。羈押117天，邱軍昨（5日）遭基隆地檢署依公共危險等罪起訴，裁定20萬元交保，限制住居及出境、出海；然而除了刑事責任，邱軍更將面臨龐大的賠償金，以及昔日合作公司的天價違約金。

邱軍在案發後的第一時間不但選擇隱瞞，甚至泰然自若在跨年夜連趕3場演出，直至惡行被各大新聞媒體揭發，唱片、經紀公司這時才知情，震驚又憤怒。唱片公司「索尼音樂」率先發布聲明，「無法容忍藝人錯誤行為」，決定與邱軍研擬解約，並尊重司法結果；經紀公司「金星文創」隨後也公開切割，強調邱軍違約在先，將與律師研議解約及後續事宜，同時勸告誠實面對、配合調查。

羈押117天，基隆地院昨下午認定邱軍涉犯過失致死及公共危險等罪，依法起訴並裁定20萬元交保，同時限制住居及出境、出海。如今，邱軍不僅將面對刑責，也恐面臨高額違約賠償金；業界人士分析，藝人違反合約之賠償金通常為500萬元起跳，然而邱軍同時失去唱片、經紀2大合約，賠償金總計恐高達1000萬巨額。

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