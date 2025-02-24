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娛樂 電視

八點檔男神寒冬打水仗 盧彥澤遭硫磺泉水噴濺...雙眼無法睜開

〔記者李紹綾／台北報導〕何宜珊、盧彥澤、王盈凱、陳玹宇日前赴陽明山為台視新八點檔《寶島西米樂》出外景，在10度低溫環境下拍攝，雖然體感溫度僅5度，但演員們仍敬業地投入拍攝，展現專業精神。何宜珊、王盈凱有一場泡腳戲，來到秘境般的野溪溫泉，雖然天氣寒冷，但泡在天然溫泉裡，只感受到滿滿暖意。

何宜珊（左起）、王盈凱、盧彥澤、陳玹宇頂低溫到山中拍攝《寶島西米樂》外景。（台視提供）何宜珊（左起）、王盈凱、盧彥澤、陳玹宇頂低溫到山中拍攝《寶島西米樂》外景。（台視提供）

何宜珊和王盈凱邊泡腳邊吃東西，笑稱自己好像在郊遊一樣，何宜珊表示：「溪底有很多小石頭，走起路來像做腳底按摩。」儘管何宜珊只穿著單薄戲服，但在寒冷的山間仍然顯得自在無比，她開心說：「完全不會冷，真的很舒服。」天然溫泉地讓拍攝更具挑戰，王盈凱打趣推薦：「這裡真的很適合約會，因為需要扶著女生走路，可以趁機牽牽手，還能展現紳士風度。」

何宜珊（左）、王盈凱拍攝《寶島西米樂》泡溫泉又享用美食，笑稱像郊遊。（台視提供）何宜珊（左）、王盈凱拍攝《寶島西米樂》泡溫泉又享用美食，笑稱像郊遊。（台視提供）

當天劇組安排了一場激烈的水仗戲，低溫環境讓這場戲比預想中更加考驗演員的耐力。為了應對嚴寒，演員們在戲服內包上層層保鮮膜在穿上發熱衣，全副武裝迎戰，盧彥澤笑說：「剛泡到溫泉水還覺得有點燙，後來衣服濕了再吹冷風，突然忍不住『加冷筍』好像還是少帶一件發熱衣。」

何宜珊為《寶島西米樂》出外景，笑稱溪底有很多小石頭像是在腳底按摩。（台視提供）何宜珊為《寶島西米樂》出外景，笑稱溪底有很多小石頭像是在腳底按摩。（台視提供）

盧彥澤為《寶島西米樂》出外景，包上保鮮膜和發熱衣對抗寒流。（台視提供）盧彥澤為《寶島西米樂》出外景，包上保鮮膜和發熱衣對抗寒流。（台視提供）

拍攝過程中，王盈凱憑藉自己身材優勢，每次潑水都讓盧彥澤和陳玹宇無法招架，讓盧彥澤忍不住求饒：「師兄真的太狠了！」陳玹宇也哭笑不得喊：「我到底招誰惹誰了。」更慘的是，硫磺泉水不慎濺進盧彥澤眼中，讓他幾乎無法睜眼，只能憑意志力繼續演撐到導演喊卡，一旁的何宜珊悠閒地欣賞三個大男生的冬日水仗，笑說：「今天拍戲不只運動量夠，還泡了溫泉，真的很印象深刻。」

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