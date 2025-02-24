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娛樂 最新消息

蘇打綠唱向高雄喊話張學友「借舞台」 青峰驚吐：我不適合當長青樹歌手

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇打綠昨（23日）晚順利在小巨蛋完成「二十年一刻」演唱會，結束後開心慶功，團員敲碎「20」冰雕，象徵「解凍過去，迎向未來」，不少粉絲敲碗蘇打綠可以唱向高雄，團員也鬆口正在積極尋找場地檔期，並向「歌神」張學友喊話「借舞台」。

蘇打綠演唱會慶功。（記者潘少棠攝）蘇打綠演唱會慶功。（記者潘少棠攝）

談到完成兩場演唱會的心情，小威說很珍惜「蘇打綠」名字回來了，也謝謝歌迷的不離不棄。青峰首場多次爆哭，他說其實有努力忍淚，但還是被阿龔的話弄哭。另外昨晚S.H.E合體看演唱會並點歌《十七》，青峰唱得特別有感觸，他說：「人生苦短，不要再傲嬌了，要懂得表達心意。」他說自己不太會告白，但昨晚也把這首歌送給團員。

對自我聲音要求完美的青峰也談到，未來蘇打綠還是會辦演唱會，只是短期內不考慮巡演模式，「我的聲音在前線，唱不好對不起歌迷。」

歌迷覺得蘇打綠連續兩場演出，青峰都唱得很好，但他談到：「前年失聲太多次，巡迴時的寂寞只有自己知道我用多少倍力量去維持差不多狀態。」感嘆當自覺聲音不太對了，會有種聽天由命的感覺。

蘇打綠完成小巨蛋演唱會，充滿感動謝幕。（緒風提供）蘇打綠完成小巨蛋演唱會，充滿感動謝幕。（緒風提供）

青峰並自爆：「我有肌少症基因，看醫生看到山窮水盡，天生體質，應該是年紀，我不適合當長青樹歌手。」對聲音高標準要求，就是不希望對不起歌迷。

至於歌迷期待蘇打綠到高雄開唱，團員開玩笑向將在高雄巨蛋開唱的張學友喊話：「學友哥可以嗎？休息的時候舞台借我們用一用。」搞笑稱想利用張學友高雄演出空檔，借出場地讓蘇打綠開唱。

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