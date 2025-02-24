教授老公貼心一暖舉 KIMIKO鬼靈精怪打如意算盤

KIMIKO在2020年與天菜教授王家玄結婚，4年多過著幸福甜蜜生活。（翻攝自KIMIKO臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈名師「KIMIKO」林睿君2020年與天菜教授王家玄結婚，4年多來過著幸福甜蜜生活，她曾透露結婚4周年的婚姻對她意義：「愛與被愛同樣重要。」除了愛與被愛，這對中年夫妻現在更重視「深情陪伴」。

日前某晚睡前，老王（KK喊老公綽號）突然問她：「我幫妳買的鎂錠是不是吃完了？」那一瞬間，KK心裡湧上一股暖流，「他一直默默關注著我的身體狀況，甚至比我自己還清楚。」

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KK說，這大概就是中年夫妻的愛情，「不需要轟轟烈烈，實實在在的行動就是最深的浪漫。」不過她也懷疑，老王其實只是怕她晚上睡不安穩，把他踢醒。更甜的是，隔天早上床邊已經放上了一瓶新的鎂錠，她好感動:「中年夫妻最深情的陪伴，莫過於隨時幫你補上空了的保健品。」

由此可證，KIMIKO心中暗自打著如意算盤:「明天，我打算順便放一個空空的錢包在旁邊試試看。」

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