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江坤俊再發文告別 脫口「真的很對不起」

江坤俊去年7月捲入外遇、性騷等多起負面新聞。（翻攝自臉書）江坤俊去年7月捲入外遇、性騷等多起負面新聞。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾活躍電視圈的外科醫師江坤俊去年7月捲入外遇、性騷等多起負面新聞，與妻子劉藺秦共同發表聲明否認相關指控，並宣布退出節目主持工作，今年1月在臉書表示將離開原任職醫院，昨（23）日晚間再發文告別：「真的很對不起……。」

江坤俊表示，今天是他在桃園敏盛醫院最後一天上班，遇到了很多事、很多人，坦言所有酸甜苦辣都嚐遍了，很難用言語來形容心中的感受。

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他透露3月起將到新的醫院服務，「這次轉換跑道，我知道造成很多的病人困擾，真的很對不起，但如果你真的要找我，我的答案和以前一樣，來敲我的門，我都在。」

江坤俊臉書全文

明天就是我在敏盛醫院最後一天上班了
已經不太記得是幾年前到敏盛了
只記得來了不到3個月就遇到Covid-19疫情…..
這幾年在敏盛
遇到了很多事 很多人
酸甜苦辣都嚐遍了
很難用言語來形容心中的感受
很感謝這幾年在醫院幫助我的人
特別是護理人員
開刀房，門診，病房，專科護理師，急診…
真的很謝謝妳們
我不會忘記大家
如果將來有需要我幫忙的
絕對不要客氣
3月起我將到新的醫院服務
是桃園天成醫療體系新開的天祥醫院
天成醫療體系有三家醫院， 中壢天晟醫院，楊梅天成醫院以及天祥醫院。
天成醫療體系是目前桃園市最大的私人醫療體系， 有堅強的醫療團隊。
這次轉換跑道
我知道造成很多的病人困擾
真的很對不起
但如果你真的要找我
我的答案和以前一樣
來敲我的門
我都在
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