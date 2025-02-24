《美國隊長：無畏新世界》蟬聯北美雙週冠軍！全球票房破2.89億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年首部鉅作《美國隊長：無畏新世界》在北美繼首週末加上週一總統日假期開出破億美金佳績後，上週末（2月21至23日）持續稱霸票房榜首，再以約2830萬美金（約台幣9.28億元）蟬聯雙週票房冠軍。

安東尼麥基在《美國隊長：無畏新世界》接棒成為美國隊長，原先獵鷹的翅膀也跟著升級。（漫威影業提供）

該片為安東尼麥基飾演的「獵鷹」山姆接下盾牌、升格成為美國隊長後首部大銀幕作品，目前北美累計票房達1.41億美金（約台幣46.23億元），全球累積票房則來到2.89億美金（約台幣94.76億元）。

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安東尼先前表示，山姆於影集《獵鷹與酷寒戰士》後，已接受了這面盾牌所帶來的責任，「現在你將看到他詮釋屬於自己的美國隊長。」他也表示：「這也是為什麼我和導演朱利斯歐納討論，要盡可能地發揮這雙翅膀的潛力，把它推向極限，讓觀眾感受到最大的震撼與刺激。」直說觀眾將對片中動作場面，以及角色所展現的人性與尊嚴感到非常驚喜。《美國隊長：無畏新世界》全台上映中。

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