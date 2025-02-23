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小優造謠疑雲狂燒！好友楊晨熙認了「有被嚇到」：講話要小心

楊晨熙今出席自家新產品上市發表會。（記者潘少棠攝）楊晨熙今出席自家新產品上市發表會。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小優近日遭玥熹、宋羽葤等人指控造謠，事件越演越烈，同圈好友楊晨熙今出席自家新產品上市發表會時，表示有被這波連環爆嚇到且事態愈來愈嚴重，也說近期忙完會再去關心小優。

受封為副業女王的楊晨熙除演藝事業，私下也經營火鍋店、髮廊、寵物旅館等多種副業，表示年收「無法計算」，引來身旁的藝人好友驚呼：「拿出數字就太low了！」她坦言財富累積到一定程度時，很喜歡投資在各領域產業上，因為這樣就沒有退路，逼自己專注於事業。

忙於工作的楊晨熙坦言目前還沒有去細看關於小優的新聞，「她沒有跟我說最近發生的事，我覺得大家都是好朋友，有時候說話可能太快，或是說者無意，不過每個人講話確實都要很小心。」表示2人非平常私下會單獨約的朋友，幾乎都是在大群聚會上見面，也沒有跟對方發生過衝突，一旁的徐乃麟也幫忙緩頰說：「楊晨熙很會做人！」

楊晨熙坦言年輕時也曾被一些朋友造謠。（記者潘少棠攝）楊晨熙坦言年輕時也曾被一些朋友造謠。（記者潘少棠攝）

事實上，楊晨熙年輕時也曾被一些朋友造謠，舉例工作上被指控是詐騙等，後來她將重心、專注力轉移到自己想做的事業上，自然就不會去在意他人的口舌，「我不想要當垃圾桶，因為有時給對方反饋，到別人嘴裡就可能會被解讀成另一種意思，尤其現在常會被人截圖錄音，好可怕。」

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