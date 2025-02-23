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柏林閉幕》《關於夢（性與愛）》奪金熊獎！中國電影《生息之地》擒最佳導演

〔記者鍾志均／綜合報導〕第75屆柏林影展今（23）凌晨頒獎，今年有兩部中國電影進入主競賽單元，最終由霍猛執導的《生息之地》勇奪柏林最佳導演銀熊獎，是中國時隔6年，在世界三大影展中主競賽成功獲獎；最佳影片金熊獎由挪威電影《關於夢（性與愛）》獲頒。

挪威電影《關於夢（性與愛）》奪金熊獎。（翻攝自柏林影展官方X）挪威電影《關於夢（性與愛）》奪金熊獎。（翻攝自柏林影展官方X）

《生息之地》透過一位10歲孩童的視角，探索中國農村的世代變遷，外媒大讚導演霍猛將觀眾帶進中國農業社區，用細節勾勒出充滿紛爭、悲傷，偶爾歡樂的世界，得以一窺中國社會的縮影。

霍猛《生息之地》拿下最佳導演銀熊獎。（翻攝自柏林影展官方X）霍猛《生息之地》拿下最佳導演銀熊獎。（翻攝自柏林影展官方X）

最佳影片《關於夢（性與愛）》聚焦一名少女對法語老師的暗戀，觸發她寫下少女私密日記，當這份情感被母親、祖母得知後，演變成一場跨世代女性的談話，獲國際影評誇讚男導演也能描繪出細膩豐富的女性群像。

最佳主角、配角分別頒給《如果有腿，我會踢你》蘿絲拜恩和《藍月亮》安德魯史考特，其中蘿絲拜恩最為人熟知的莫過於演出恐怖電影《陰兒房》系列，其實她早在2000年就以《遇上1967的女神》榮獲威尼斯影后，時隔25年，再以《如》片拿下柏林最佳主角。

蘿絲拜恩以《如果有腿，我會踢你》抱走最佳主角。（翻攝自柏林影展官方X）蘿絲拜恩以《如果有腿，我會踢你》抱走最佳主角。（翻攝自柏林影展官方X）

蘿絲拜恩在《如果有腿，我會踢你》飾演一名治療師，除了得面對孩子無法進食的怪病、缺席的老公，還有被摧毀的家園等，內心出現巨大黑洞，據悉全片幾乎有超過7、8成是特寫鏡頭，蘿絲拜恩的細微表情展露無遺。

此外，原本在柏林影展備受推崇的韓國導演洪尚秀，本次帶著最新電影《大自然對你說了什麼》，以及備受矚目的中國電影《想飛的女孩》皆遺憾未能拿獎。

2025第75屆柏林影展「主競賽」得獎名單：（影片多為暫譯）

最佳影片金熊獎：《關於夢（性與愛）》（挪威）

評審團大獎銀熊獎：《天空的另一面》（巴西/墨西哥/荷蘭/智利）

評審團銀熊獎：《訊息》（阿根廷）

最佳導演銀熊獎：霍猛《生息之地》（中國）

最佳主角銀熊獎：蘿絲拜恩《如果有腿，我會踢你》（澳洲）

最佳配角銀熊獎：安德魯史考特《藍月亮》（愛爾蘭）

最佳劇本銀熊獎：《2025年的歐陸》（羅馬尼亞）

傑出藝術貢獻銀熊獎：《冰之塔》（法國/德國/義大利）

相關新聞：蒂妲史雲頓獲柏林終身成就獎 「電影如黑暗中的光芒不熄滅」

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