北市高中生質疑「英文課播93閱兵」遭斥責！ 律師怒噴：老師跟校長才該自律…

林智群律師（左）對和平高中校方稱在英文課播中國93閱兵影片，是為「激勵學生自律面對學測」覺得荒謬。（北報資料照）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（5）日傳出台北市和平高中一名教師在英文課堂上播放中國「93大閱兵」影片，某位學生反映「上課播放這個不太妥當」，卻遭老師斥責，甚至以「台灣就是太自由，同學不喜歡可以離開教室」，要求其他學生繼續聽課。隨後，校方雖向媒體解釋，影片是該名教師為「激勵學生自律面對學測」才播放，並未刻意強調中國立場，事後也已經提醒這名教師未來選擇上課題材時應更加謹慎。

經常在社群針砭時事的網紅律師林智群，針對校方硬扯「自律」兩字，忍不住怒噴：「93閱兵跟自律有什麼關係？要放，為什麼不是放我們的蛙兵影片？老師跟校長應該先自律，別把莫名其妙的東西帶到課堂上、別硬拗吧？」

評論才剛PO出，隨即吊出大批網友肉搜這名教師的背景資料，甚至有網友質疑「不是在上英文課嗎？有同步口譯嗎？」、「小草滲入校園，可怕喔」、「該離開的是廖師吧」、台灣就是太自由…高中英文老師上課可以放不相干的中國閱兵，還可以嗆學生。」、「其實學生在 youtube上，就能搜尋到中國93大閱兵影片。廖老師是在什麼課程需要拿它當教材？（影片播一播，一堂課也快結束了）。然而什麼時候高中生的課程也跟大學一樣自由了？既然都出新聞了，教育局會去瞭解嗎？」、「學生：不喜歡我質疑你，你可以滾回中國」。

