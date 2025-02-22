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蘇打綠被「驚喜大禮」逼哭 青峰潰堤整晚暴哭三次

蘇打綠重返小巨蛋，舉辦「二十年一刻」全新巡演。（緒風提供）蘇打綠重返小巨蛋，舉辦「二十年一刻」全新巡演。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠今晚重返小巨蛋，舉辦「二十年一刻」全新演唱會，當演唱會來到秋的段落，阿龔溫柔地說：「這次我想把自己的 talking段落拿來彈琴，這首歌《終點起點》，大家可以在心裡默默地唱。」他更準備了「驚喜大禮」，成功逼哭團員。

相關新聞：才奪回團名！蘇打綠隔9年唱回小巨蛋 吳青峰哭到淚流滿面

隨著阿龔的琴音流淌，舞台大螢幕亮起，映出蘇打綠從最新復刻的《冬 未了》專輯，一路回顧四季專輯的歷程，也往前推進到魚丁糸時期、休團期間團員們相聚的片段，最後還有蘇打綠剛組團時的青澀模樣。

只見團員邊聽琴聲，邊看著這些熟悉的影像，不禁驚訝又感動，眼眶逐漸泛紅，直到琴聲落下，大家才驚覺這是阿龔為團員準備的驚喜。

阿龔接著說：「有一件事，我很常在文字、Podcast 裡提起，今天想親口對青峰和小威說，謝謝你們寫了這麼多好聽的歌，讓我可以彈這些音樂。」

青峰數度淚灑舞台。（緒風提供）青峰數度淚灑舞台。（緒風提供）

青峰聽完瞬間情緒潰堤，忍不住落淚，小威也回想起2007年首次攻蛋時，自己在台上哭了整整30分鐘，忍不住再次淚崩。

為了舒緩情緒，阿龔感慨說：「上次在魚丁糸演唱會合體，感覺像是發生在另一個時空，像是平行時空裡的另一個身份。但我們，還是蘇打綠嗎？」他停頓片刻，笑著給出肯定的回答：「是啊！」

青峰也談到：「大家帶著想被我們歌聲療癒的心情來聽歌，而我們站在台上，因為這些歌、因為你們的陪伴，自己也被療癒了。生命安排的時間點總是充滿巧思，我們還有地方出發的話，就好好的走下去吧。」事實上今晚青峰唱到情緒滿溢，演唱會尚未結束，就已經在台上落淚三次。

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