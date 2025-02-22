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才奪回團名！蘇打綠隔9年唱回小巨蛋 吳青峰哭到淚流滿面

蘇打綠開唱，吳青峰唱到情緒滿溢。（緒風提供）蘇打綠開唱，吳青峰唱到情緒滿溢。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團蘇打綠今、明兩天在小巨蛋舉辦「二十年一刻」全新巡演，這不僅是6位團員出道20週年的演唱會，更是相隔9年再度以「蘇打綠」之名重返小巨蛋；主唱吳青峰稱今晚心情複雜，沒想到唱到夯曲《小情歌》時突然淚腺失守，在台上哭到淚流滿面。

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蘇打綠開唱帶來《日光》、《早點回家》，唱完歌後與滿場觀眾打招呼，團長阿福透露，很想聽到粉絲喊他們的團名，「今天可以聽到你們再喊一次嗎？這3個字對我們的意義有多麼重大」、「謝謝你們跟我們的堅持」。

主唱青峰則是笑虧粉絲，「有一陣子沒回來台北小巨蛋，就會忘記台北的觀眾是多麼優雅、多麼的沒有反應。」話才說完歌迷立刻開始尖叫大喊。

蘇打綠重返小巨蛋，舉辦「二十年一刻」全新巡演。（緒風提供）蘇打綠重返小巨蛋，舉辦「二十年一刻」全新巡演。（緒風提供）

有趣的是，蘇打綠驚喜宣布台北場這兩場將會進行拍攝，要觀眾可以盡情微笑入鏡，至於未來是否會發行DVD則尚未確定，青峰補充：「拍下來還沒有決定要幹嘛。」馨儀笑說，可能是要留下來自己看。

蘇打綠在台上詢問現場觀眾，是否有人是第一次看他們的演唱會，青峰隨後驚吐：「應該不可能吧，可惜你們加入的太晚了，這已經是我們最後一次巡迴了，人生就是這樣啦。」

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